موزه مجازی استان فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا بذرگر ظهر امروز در جمع خبرنگاران هدف از راه اندازی این موزه مجازی را شناساندن و معرفی هرچه بیشتر جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی عنوان کرد.

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وی خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند برای مشاهده این موزه به آدرس اینترنتیمراجعه کنند.رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس با اشاره به اینکه راه اندازی موزه مجازی می تواند نقش مهمی در معرفی جاذبه های گردشگری این استان در تمام عرصه های ملی و فراملی ایفا کند، افزود: در این پایگاه اطلاع رسانی علاوه بر تورهای مجازی بازدید از جاذبه های تاریخی و گردشگری، امکان دسترسی به تصاویر سه بعدی از اقلام و اشیاء موزه ای موجود در موزه پارس شیراز و موزه هخامنشی تخت جمشید نیز میسر شده است.

بذرگر یادآور شد: مراجعین به این پایگاه اطلاع رسانی همچنین می توانند از تصاویر هوایی جاذبه های مهم تاریخی و فرهنگی استان مثل تخت جمشید، حافظیه و سعدیه نیز دیدن کنند.

وی با بیان اینکه اقداماتی نیز جهت توسعه موزه مجازی استان در دست اجراست، گفت: یکی از ویژگیهای قابل توجه این موزه مجازی امکان بازدید از آرامگاه های دو شاعر بلند آوازه ایران خواجه حافظ شیرازی و شیخ اجل سعدی شیرازی بوده که به صورت زنده پخش می شود و قابلیت بازدید از تمام بخشهای آرامگاهها شامل مقبره، محوطه ها و نارنجستانها را فراهم آورده است.