پاک کردن آلاینده های نفتی از آب با کمک نانوترکه های کربن و طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه رایس در تکزاس آمریکا کشف کردند که می توان از فناوریهای نانو در پاک کردن محیط زیست از آلاینده ها به خصوص نفت نشت کرده در آبهای زیرزمینی بهره گرفت.

این محققان نشان دادند که نانو ذرات نازک فلز و کربن می توانند قطرات نفت موجود در آب را به تله اندازند و باعث شوند که این قطرات (بیش از 10 میلیون قطره) در کنار هم انباشه شوند و بسته های کروی کوچکی را شکل دهند.

همچنین این دانشمندان کشف کردند که نور فرابنفش و میدانهای مغناطیسی می توانند برای جهت دهی نانوذرات برای تشکیل بسته ها و آزاد کردن محموله آنها مورد استفاده قرار گیرند. این ویژگی می تواند در مدیریت داروها نیز مفید باشد.

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمی Nano Letters منتشر کرده اند در این خصوص توضیح دادند: "هسته انقلاب فناوری نانو در مرکز برنامه ریزی نانو ذرات غیرآلی مستقر شده است. این نانو ذرات می توانند خود را در ساختارهای وسیعتر که نوعی گوی های هوشمند هستند جمع کنند. این گوی ها عملکردهای مختلفی را در دنیا انجام می دهند برای مثال می توانند آلاینده های محیط زیست را پاک کنند."

پژوهشگران آمریکایی در این تحقیقات نانوسیمهای چند بخشی را به دست آوردند که شبیه به ترکه های نانویی است.

این نانوسیمها از اتصال دو نانو ماده با ویژگیهای مختلف ساخته شده اند. این سیمهای نانویی در اصل نانولوله های کربنی هستند که در آنها اجزای نانو ذرات طلا وارد شده اند.

به گفته این محققان می توان در این ترکیب به جای طلا از نیکل و یا دیگر فلزات نیز استفاده کرد.

ذرات طلا در این نانو ترکه ها زمانی که وارد مخلوط آب و نفت می شوند طرف آب دوست و نانولوله های کربنی طرف آب گریز را می سازند و به این ترتیب می توانند نفت را از آب جدا کنند.