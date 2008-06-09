چاقی و کم تحرکی بیشترین خطراتی است که دانش آموزان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، گرایل اردلان در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت آغاز طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد با بیان اینکه وزارت بهداشت از سال 73 در اجرای این طرح با آموزش و پرورش همکاری می کند، گفت: در ابتدای طرح تنها سنجش بینایی و شنوایی مد نظر بود ولی امروز با تلاش هر دو وزارتخانه اندازه گیری قد و وزن، رسم نمودارهای رشد و آمادگی تحصیلی نیز در این سنجش قرار گرفته است.

وی از اجرای طرح سنجش دانش آموزان در بیش از 4 هزار مرکز در کل کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر 2 هزار و 370 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و 2 هزار و 100 مرکز شهری وهمچنین 16 هزار و 300 خانه بهداشت در کل روستاها در خدمت وزارت آموزش و پرورش و مردم برای اجرای این طرح هستند.

رئیس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت در خصوص نتایج اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان نوآموز در سال گذشته ،گفت: 13 و نیم درصد از دانش آموزان در صدک بالای 85 تا 95 درصد در معرض چاقی قرار گرفته اند،3.5 درصد در صدک 95درصد مبتلا به چاقی هستند، 5 درصد آنها از نظر وزن، قد و سن مشکل داشته و 75 درصد هیچ مشکل جسمانی نداشته اند.

وی دانش آموزانی را که مشکوک به اوتیسم تشخیص داده شده اند را در کل کشور نیم تا یک درصد خواند و افزود: اوتیسم یک نوع اختلال رفتاری است که دانش آموز را منزوی کرده و وی را در ارتباطاتش دچار مشکل می کند.

رئیس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت در خصوص تاثیر ازدواج های خویشاوندی در آمادگی تحصیلی دانش آموزان گفت: طی بررسی های انجام شده در طرح سنجش سال گذشته 19 درصد والدین دانش آموزان نسبت خویشاوندی درجه یک با همسر خود ، نیم درصد نسبت خویشاوندی درجه دو ، 7 درصد درجه سه و 67 درصد بدون نسبت بودند.

وی اظهار داشت: میانگین نمره آزمون آمادگی تحصیلی در دانش آموزان با والدین نسبت درجه یک خویشاوندی پایین بوده است بنابراین تاکید ما این است که بید ازدواج های خویشاوندی را به حداقل رساند.

اردلان ادامه داد: میانگین سن پدران نوآموزان 38 و مادران آنها 32 سال است که این از بالارفتن سن ازدواج و مسائلی که به دنبال آن است خبر می دهد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص تعداد دانش آموزان مبتلا به ایدز گفت: بیماری هایی مانند ایدز و اعتیاد از طریق مادران کودکان در بدو تولد پیگیری می شود و در شناسنامه سلامت سوالی در خصوص آن بیان نشده است چراکه نمی توان به اطلاعاتی که از این طریق ارائه می شود، اطمینان کرد.

با بیان اینکه هر خدمتی هزینه ای دارد ، اظهار داشت: تحصیل دانش آموزان نیز با همان هزینه همراه است و از والدین دانش آموزان بدو ورود به دبستان می خواهیم در خصوص شرکت در این طرح سهل انگاری نکنند .

رئیس اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت برای جلوگیری از تراکم در هنگام شرکت در طرح سنجش در پایگاه ها گفت: از والدین می خواهیم در روزهای خاصی که برای ثبت نام شرکت در این طرح در نظر گرفته شده به مراکز مراجعه کنند تا با آسودگی خاطر بتوانند مراحل معاینات کودکان خود را طی کنند.