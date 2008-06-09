فعالیت 3 کمیته در وزارت کشور/ آغاز بکار کمیته بازنگری قانون انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ علیرضا افشار که در پایان جلسه کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات سخن می گفت ، با بیان اینکه با استفاده ازتجارب انتخابات های گذشته این سه کمیته تخصصی در ستاد انتخابات تشکیل شده است افزود: اولین جلسه کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات در دوره جدید بمنظور پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط در محل ستاد انتخابات کشور برگزار شد.



معاون سیاسی وزارت کشور اعضای کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات را به شرح زیر نام برد: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، خانه احزاب، شورای نگهبان، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش های مجلس، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، سازمان شهرداری ها، شورای فرهنگ عمومی.



افشار اضافه کرد: کمیته منشور اخلاقی انتخاباتی در دو بخش تدوین و ترویج فعالیت دارد . وی گفت: موضوع بازنگری و تدوین منشور جامع برای اخلاق انتخاباتی در قالب یک پروژه به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واگذار شد.



وی تأکید کرد: هر چند رایانه ای شدن به سلامت انتخابات کمک می کند خصوصاً امکان دخالت مجریان را به حداقل می رساند، اما بداخلاقی های انتخاباتی با تکنولوژی برطرف نمی شود، به همین دلیل باید برنامه هایی برای بالا بردن اخلاق انتخاباتی در کشور به اجرا درآید وارتقاء فرهنگ عمومی، تقویت سیستم نظارتی ونظام برخورد با تخلفات ازنقش و اهمیت بیشتری برخوردار شوند.



وی بویژه از تشکل های غیردولتی، مطبوعات،هیأت ها، جمعیت ها، گروه های فرهنگی، احزاب و سایر نهادهای مردمی خواست با پیگیری باید ها و نبایدها در انتخابات و ایجاد فضای مناسب مبتنی بر تعالیم اسلامی کاری کنند تا اخلاق انتخاباتی بعنوان عرف اجتماعی از سوی آحاد جامعه مورد توجه و احترام قرار گیرد و بعنوان یک مطالبه عمومی از دست اندرکاران و شرکت کنندگان در انتخابات مطرح شود.



وی با بیان این که اگر قرار بود تکنولوژی جلوی تخلفات و بداخلاقی ها را بگیرد غرب تا کنون به این هدف دست یافته بود تأکید کرد: ما در هر امری نیاز به زیرساخت های فرهنگی در جامعه و هدایت افکار عمومی برای رعایت مقررات و مشارکت ملی داریم.



رئیس ستاد انتخابات تأکید کرد: ترویج اخلاق انتخاباتی از وظایف فراموش شده دستگاه های فرهنگی، تبلیغی، حوزه های علمیه و مراکز آموزشی است و وزارت کشور صرفا پیگیری موضوع را برای هر چه سالمتر برگزار شدن انتخابات برعهده دارد.

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