روند تشکیل شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در دانشگاهها

سید محمد خرم - مسئول دبیرخانه مرکزی شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گزارشهای دانشگاهها نشان می دهد که دانشگاهها از تشکیل شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه استقبال کرده اند اما تعدادی از دانشگاهها بخصوص دانشگاههای بزرگ هنوز این شورا را بررسی نکرده اند و در حال بررسی جوانب آن هستند.

وی افزود: تشکیل شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه مصوبه شورای معاونین وزارت علوم است و آئین نامه آن از طرف وزیر علوم ابلاغ شده است بنابراین دانشگاهها موظف هستند که نسبت به تشکیل آن اقدام کنند اما با توجه به شرایط خاصی که برخی دانشگاهها دارند به نظر می رسد در اجرای برخی مفاد آئین نامه محدودیتهایی وجود دارد و ممکن است تا رفع محدودیتها کمی زمان صرف شود.

خرم در این خصوص گفت: نحوه انتخاب 2 نماینده دانشجویی از هر دانشکده که در آئین نامه شورای تعامل ذکر شده است برای دانشگاههای بزرگ به لحاظ وسعت و تعداد زیاد دانشکده ها آسان نیست و به نظر می رسد انطباق دانشگاههای بزرگ با این آئین نامه کمی زمان بر است اما روند تشکیل این شورا در دانشگاهها مثبت است.

وی ابراز امیدواری کرد، در نیمسال اول سال تحصیلی 88 - 87 شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در اکثر دانشگاهها تشکیل شود.