قایقرانان آبهای آرام عازم آلمان و لهستان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم چهارشنبه 22 خرداد ماه تهران را به مقصد دویسبورگ آلمان برای شرکت در مسابقات کاپ 2 این کشور ترک می کند. این رقابتها از 24 تا 27 خرداد ماه با حضور 60 تا 70 کشور برگزار خواهد شد.

تیم ملی قایقرانی کشورمان 27 خرداد ماه برای شرکت در کاپ 3 جهانی از آلمان به "پزنان" لهستان سفر می کند. این مسابقات نیز پس از برپایی اردویی هفت روزه در این کشور از ششم تا هشتم تیر ماه برگزار می شود.

رقابت های کاپ 2 و 3 جهانی در رشته آبهای آرام آخرین مسابقه رسمی قبل از المپیک پکن است به همین لحاظ بیش از 50 کشور مطرح جهان برای کسب آمادگی قبل از بازیهای المپیک در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

سیما عروجی، آرزو معتمدی، راحله محمد میرزایی به همراه "یولداشف"، سرمربی و رعنا بهلولی، کمک مربی اعضا تیم بانوان ایران را در این مسابقات تشکیل می دهند.

شاهو ناصری، احمد رضا طالبیان، امین بوداغی، رضا رئیسی، آرمین بخشی زاده، پدرام دادک، اروند درویش و علیرضا علی محمدی به همراه "لوتار شفر"، سرمربی و ایرج اقلیمی مربی عازم این رقابت ها می شوند.