به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، امیر حمزه مالمیر افزود: براساس تبصره 2 ماده 4 آیین نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، موظفند سود سهامداران خود را از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده از سوی آن‌ها، یا از طریق حساب بانکی واسطه و یا حساب سپرده کوتاه مدت سهامداران نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت کنند.

مالمیر با بیان اینکه شرکت‌ها موظف هستند با درخواست سهامدار، صورت حساب و نحوه محاسبه مطالبات وی را در اختیار آنان قرار دهد، اظهار داشت : اما برخی از شرکت‌ها سود اشخاص حقیقی و یا حقیقی را به صورت مراجعه حضوری سهامدار ، یا از طریق صدور چک و یا به صورت نقدی پرداخت می‌کنند.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : با توجه به احتمال سوء استفاده برخی از افراد سودجود از موضوع فوق، تمام شرکت های بورسی ملزم هستند سود کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق واریز نقدی به حساب بانکی آنان و بر اساس زمان بندی اعلام شده پرداخت نمایند.

مالمیر تصریح کرد : درصورت رعایت نکردن موارد مذکور، جبران خسارت وارده به سهامداران به عهده شرکت خواهد بود.

وی به مفاد ماده 37 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد و افزود : بر اساس مفاد این ماده، ناشر اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، حداکثر تا یک سال پس از درج اوراق بهادار خود در فهرست نرخ های بورس، انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را حسب قبول شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به آن شرکت واگذار کند.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : ناشرانی که اوراق بهادار آنها قبل از تصویب این دستورالعمل در فهرست نرخ‌های درج شده است، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل ، باید نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام کرده و تمهیدات لازم جهت محول کردن انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را فراهم نمایند.