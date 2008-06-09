اختصاص 104 میلیارد تومان برای انسداد فیزیکی مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی امروز در نشست خبری در محل فرماندهی پلیس مبارزه با مواد مخدر، اظهارداشت: در هفته ‌های اخیر، یک باند بین‌المللی ترانزیت مواد مخدر و یک محموله اسید در کشور به همت واحد پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا کشف و ضبط شد.

وی با اعلام انهدام یک باند بین ‌المللی ترانزیت مواد مخدر در کشور، گفت: حدود چهار ماه کار اطلاعاتی در واحدهای پلیس مواد مخدر در تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان و افسر رابط پلیس در پاکستان، منجر به توقیف و انهدام باند بین‌المللی ترانزیت مواد مخدر در جنوب کشور شد.

حسین آبادی ادامه داد: این باند کار ترانزیت مواد مخدر را از پاکستان به کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می‌داد که نهایتا با هماهنگی پلیس عربستان و یمن موفق به توقیف این محموله در دریای عمان شدیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه 3700 کیلوگرم مواد مخدر از این باند بین ‌المللی کشف شد، اظهارداشت: همچنین دو نفر از اتباع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در گروگان قاچاقچیان بودند که همزمان با توقیف این محموله، مخفیگاه قاچاقچیان نیز شناسایی و گروگانان آزاد شدند.

وی یادآورشد: گروگانگیری برای تحویل پول مواد مخدر ترانزیت شده، بود که اعضای باند و گروگان‌ها با هماهنگی افسر رابط پلیس و دستگاه قضایی، در اختیار پلیس در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفتند.

حسین آبادی با اشاره به دستگیری 6 عضو این باند، افزود: از این تعداد، 4 نفر ایرانی و 2 نفر از اتباع حوزه خلیج فارس بودند.

وی با اشاره به این که با شروع مرحله اول طرح جمع‌آوری خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سال جدید، دو هزار و 131 نفر دستگیر شدند، عنوان کرد: از این تعداد یک ‌هزار و 114 نفر سابقه ‌دار بودند و تمامی دستگیرشدگان با هماهنگی دستگاه قضائی دستگیر و پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تصریح کرد: با انجام این طرح در سراسر کشور، یک‌ هزار و 952 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل 48 کیلو کراک، 121 کیلو حشیش، یک‌هزار و 695 کیلو تریاک و مابقی سایر مواد مخدر کشف شد.

وی با بیان اینکه در طول دو ماه اول سال جاری، 83 هزار و 812 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد، ادامه داد: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 11 درصد افزایش داشته است.

حسین آبادی افزود: همچنین در کشفیات مواد مخدر، هروئین به تنهایی 44 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده تبدیل تریاک در داخل افغانستان به هروئین فشرده است، به طوری که قاچاقچیان و مافیا به دنبال کم کردن حجم مواد مخدر و فشرده کردن آن هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته، 400 کیلومتر کانال‌ کشی در مرزهای شرقی صورت گرفته است، گفت: با افزایش کانال ‌کشی برای انسداد فیزیکی مرزها، عبور کاروانهای قاچاقچیان کاملا دشوار خواهد شد. همچنین از سال گذشته، 600 کیلومتر از کانال‌ کشی مناطق مرزی شرق باقی مانده است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با تاکید بر اینکه امسال 104 میلیارد تومان برای انسداد فیزیکی مرزها اختصاص یافته است، افزود: تا کنون تمامی هزینه ‌های انسداد فیزیکی مرزها از طریق جمهوری اسلامی ایران تامین شده است.

وی، میزان برآورد ورود ترانزیت مواد مخدر به ایران را حدود 2400 تن دانست و گفت: از این میزان، 550 تا 600 تن در داخل کشور مصرف می ‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با بیان اینکه در دو ماه ابتدای امسال، 357 عملیات در سراسر کشور انجام شده است، اعلام کرد: 53 درصد کشفیات دو ماه گذشته در استانهای خراسان رضوی و جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده است.