نخستین همایش بهداشت و درمان ایران و عراق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حسین تیزمغز رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه این همایش باهمت اتاق بازرگانی ایران و عراق و شرکت طرح ساز مهر برگزار می شود ، اظهار کرد: از آنجایی که کشور عراق به جهت دارا بودن شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی فعلی ، پتانسیل دریافت و جذب هر گونه سرمایه گذاری و خدمات پزشکی را دارا می باشد، لذا برپایی این همایش با حضور هیئت های عراقی فرصتی است تا بستر مناسب جهت ایجاد و توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه برای صاحبان صنایع دارو، درمان ، تجهیزات پزشکی وصنایع وابسته فراهم گردد.

وی آگاه شدن افکار عمومی نسبت به فرصتهای موجود در موزه صادرات صنعت بهداشت و درمان کشور را یکی از محورهای اصلی برپایی همایش عنوان کرد و افزود: ایجاد رقابت سالم وارائه روشهای نوین و علمی صادرات خدمات پزشکی و دارویی ، بررسی راه کارهای رقابتی برای حضور بخش خصوصی در امر صادرات و..... از مهمترین اهداف همایش می باشد.

دبیر برگزاری همایش و نمایشگاه دارو و بهداشت و درمان ایران وعراق با اشاره به حضور گروه های شرکت کننده در نمایشگاه تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی سرپوشیده به وسعت 1300 متر مربع در حالی آغاز به کار می کند که شرکتهای تولید کنندگان دارو، تجهیزات پزشکی ، توریست درمان و ... آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار داده و با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی در پایان ضمن تاکید بر حضور فعال صاحبان دانش و فن این صنعت در این همایش اذعان کرد: رونق این صنعت ضمن اینکه تحقق بخش مهمی از استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی و ارز آوری را برای کشور به همراه دارد. سبب می شود تا بتوانیم در آینده نزدیک سهم بسزایی را در بازارهای جهانی به دست آوریم لذا متقاضیان جهت حضور و ثبت نام می توانند با شماره تلفن های 88454613 و 8845635 تماس حاصل فرمایند.

لازم به ذکر است، نخستین همایش و نمایشگاه بهداشت و درمان ایران و عراق از تاریخ هشتم لغایت نهم تیر ماه سال جاری به مدت دو روز در مرکز همایشهای بین المللی هتل المپیک تهران واقع در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی بلوار دهکده برگزار می شود.