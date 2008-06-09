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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۱

هستی و چیستی در مکتب صدرایی

هستی و چیستی در مکتب صدرایی

کتاب "هستی و چیستی در مکتب صدرائی؛ تأملی نو در اصالت وجود و تفاسیر و ادله و نتایج آن" اثر غلامرضا فیاضی با نگارش حسینعلی شیدان شید توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در 1000 نسخه منتشر شد.

خبرگزاری مهر- گروه دین واندیشه: این کتاب شامل پنج فصل است که در فصل اول  تفاسیر اصالت وجود، فصل دوم  فرقهای تفاسیر مختلف اصالت وجود، فصل سوم  ادله موافقان اصالت وجود، فصل چهارم  ادله مخالفان اصالت وجود و در فصل پنجم  فروع اصالت وجود بررسی می‌شوند.

در مقدمه این کتاب آمده است : صدر المتالهین مبحث وجود را اساس مسائل حکمت و مدارعلم به مبدا و معاد و پایه آرای ابداعی خود دانسته است و این قولی است که بزرگان حکمت متعالیه جملگی بر آنند.از میان مباحث وجود( اصالت وجود و اعتباریت ماهیت) را شاخص ترین مسئله در حکمت متعالیه به شمار آورده اند و در این نیز حرفی نیست.

مراد از اصالت وجود دقیقا چیست؟ اگر وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، ابر و باد و خاک و گل وسبزه ( ماهیات) در کجای عالم اند؟ یعنی اگر واقعیات مصداق حقیقی وجودند و بس ، و ماهیات گوناگون صرفا نقش هائی اند که ذهن آدمی بر در ودیوار واقعیت می زند، این ماهیات از چه امری حکایت می کنند؟ مصداق وجود را در امور خارجی باید جست. از مصداق ماهیات در کجا باید سراغ گرفت؟

کد مطلب 696327

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