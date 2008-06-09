به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام حسین ایرانی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی مسئولان پایگاه‌های فرهنگی طرح اوقات فراغت گفت: برای تأثیرگذار بودن در زمان باید الگوی خودمان را حضرت فاطمه زهرا(س) قرار دهیم زیرا ایشان با شناختی که از زمان خود و مکتب اسلام دارد لحظه‌ای غفلت نمی‌کند و در زمان خود تأثیر گذار است.



وی خاطرنشان کرد: در زمانی زندگی می‌کنیم که جراید، خبرگزاری‌ها، ماهواره‌های غربی با پخش برنامه‌های زبان فارسی و غیر فارسی در روز و شب علیه‌ اسلام تبلیغ می‌کنند تا مذهب شیعه را منزوی کنند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی با اشاره به زندگی سراسر پربرکت فاطمه زهرا(س) و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایشان گفت: فاطمه زهرا(س) با ایثار جان خود این رسالت را برای ما باقی گذاشت که مکتب اهل بیت باید باقی بماند زیرا که ایشان با شناختی که از زمان خود داشت آسیب‌ها و خطرهایی که مکتب را تهدید می‌کرد درک نمود و به مقابله با آن برخاست.



حجت‌الاسلام ایرانی با تأکید بر اهمیت زمان‌شناسی افزود: برای موفقیت در امور تبلیغی و فرهنگی علاوه بر شناخت زمان، شناخت مخاطب و شناخت‌آسیب‌های اجتماعی نیز مهم است.



وی با انتقاد از کاهش بودجه اداره کل تبلیغات اسلامی در سال جاری گفت: ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که به گفته مقام معظم رهبری کار از تهاجم فرهنگی و‌ غارت فرهنگی به ناتوی فرهنگی رسیده است به طوریکه فرهنگ غرب تمام شئون زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است.

