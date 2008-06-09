سی هشتمین شماره تاک منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این شماره آمده است: نگاهی کاربردی پیرامون مشکلات تئاتر کودک و نوجوان و راهکارهایی برای آن، اشتراق و افتراق های تئاتر کودک با تئاتر دانش آموزی، میزگردی پیرامون تئاتر کودک، نگاهی به تئاتر کودک خراسان در دهه50 و 60.

گفتگو با تیمور قهرمان، کارگردان و نویسنده با سابقه تئاتر کودک خراسان، سلسله یاداشتهای اهالی تئاتر پیرامون مخاطب و مخاطب پذیری، گزارشی از پشت صحنه نمایش کودک «باغ در شکسته»، نمایشنامه ای کوتاه برای کودکان، یاد داشتی بر فیلم «مجنون و لیلی» ساخته قاسم جعفری.

گفتگو با نسرین شاه محمدی مسئول انجمن سینمای جوان مشهد، یادداشتی بر فیلم دایره زنگی اولین ساخته پریسا بخت آور، گفتگویی صمیمی با فرخ حنیفه نژاد فیلم ساز مشهدی برگزیده بخش فیلم کوتاه جشنواره فجر، به بهانه درگذشت استاد حسین ترمه چی، یاد نامه ای از استاد ترمه چی، گزارشی مختصر از تشییع جنازه استاد ترمه چی، آشنایی با مکاتب هنری، گفتگو با یک بسیجی هنرمند در سرزمین نور، کاشی کاری، تابلو جاودان سنت ها، آستان قدس رضوی از منظر هنر و معماری، خوشنویسی در عصر جدید، گزارشی از برگزاری نشست تخصصی نمایشگاه خوشنویسی «بهاره دیگر» در نگارخانه رضوان.

نگاهی به نمایشگاه عکس پرتره «رنگ و بی رنگ» یاد داشتی برعکس ماه اثر نازنین طباطبایی، گزارشی از بر پایی جشن گرافیک در مشهد، ماجراهای من و خط 66، نگاهی به اشطوره سیمرغ در شاهنامه فردوسی.

گفتگو با دکتر محمد جعفر یاحقی مدیر قطب علمی فردوسی پژوهی، معرفی شاهنامه فردوسی به تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق، گفتگو با دکتر محمد رضا راشد محصل شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، اشعار به همین راحتی، رنگ و بی رنگ از سبد ادبیات داستانی حوزه هنری، به آسانی نوشیدن یک فنجان چای، نقد داستان به همین راحتی اثر سید جواد اشکذی، نگاهی به زندگی و آثار بهرام صادقی، کلاف سردرگم، چیستی سخن نمادین، از کهن باور که در تاریخ ماست، درنگی بر قصه مارال، لاک پشت،‌ نقد داستان لاک پشت اثر محمد گلی، نگاهی به کتاب «اندوه» اثر حسین آتش پرور.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آن به حوزه هنری خراسان رضوی واقع در میدان دکتر شریعتی مراجعه نمایند.