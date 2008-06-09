  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

نخست‌وزیر مالزی:

تعمق بر مشترکات میان جهان اسلام و غرب ضروری است

تعمق بر مشترکات میان جهان اسلام و غرب ضروری است

عبدالله احمد بداوی امروز دوشنبه 20 خرداد ماه در همایش "رفع شکاف اسلام و غرب" بر ضرورت تعیین مجدد چارچوب گفتمان درباره شکاف میان جهان اسلام و غرب تأکید کرد و علت آن را مشترکات میان هر دو طرف دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، عبدالله احمد بداوی نخست‌وزیر مالزی در این همایش دو روزه که با حضور اندیشمندان مسلمان و غربی تشکیل شده گفت: باید این حقیقت به‌رسمیت شناخته شود که جهان اسلام و غرب با یکدیگر بیگانه نیستند بلکه تنها سابقه تاریخی و دیدگاه وجودی و فلسفی آنها یکسان نیست.

احمد بداوی که سخنرانی افتتاحیه همایش " رفع شکاف جهان اسلام و غرب " را در مالزی ایراد می‌کرد، افزود: تصدیق این امر می‌تواند گام مهمی درپرکردن این شکاف تلقی شود.

وی گفت: درمیان سه دین ابراهیمی و توحیدی، اسلام، مسیحیت و یهودیت بیش از تمام ادیان دیگر با هم شباهت دارند چرا که ارزشها و سنتهای این ادیان به رغم تفاوتهای آنها بسیار قابل توجه است.

نخست‌وزیر مالزی اظهار داشت: باید این زمینه‌های مشترک را به نفع صلح تقویت کنیم نه اینکه تنها بر تفاوتها تکیه کرده و به تنشهای استراتژیکی و سیاسی دامن بزنیم.

وی یادآور شد: جهان اسلام و غرب باید برای به دست آوردن اعتماد و احترام مجدد تلاش کنند تا در این میان درک و همکاری که برای صلح و امنیت جهانی حائز اهمیت بوده به دست آید.

وی به عنوان برگزارکننده این همایش گفت: دینداران به منظور پیشرفت هر دو طرف باید با ذهن و قلبی گشوده به یکدیگر گوش کنند و توسعه فرهنگ تساهل و هماهنگی به منظور ترویج رفاه انسانها مدنظر داشته باشند.

وی با اشاره به شکاف میان جهان اسلام و غرب گفت: عیب‌جویی و دست‌کاری سیاستهای جغرافیایی است که موجبات تنش میان ادیان، مذاهب و فرقه‌ها را فراهم می‌کند.

کد مطلب 696347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها