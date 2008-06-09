تعمق بر مشترکات میان جهان اسلام و غرب ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، عبدالله احمد بداوی نخست‌وزیر مالزی در این همایش دو روزه که با حضور اندیشمندان مسلمان و غربی تشکیل شده گفت: باید این حقیقت به‌رسمیت شناخته شود که جهان اسلام و غرب با یکدیگر بیگانه نیستند بلکه تنها سابقه تاریخی و دیدگاه وجودی و فلسفی آنها یکسان نیست.

احمد بداوی که سخنرانی افتتاحیه همایش " رفع شکاف جهان اسلام و غرب " را در مالزی ایراد می‌کرد، افزود: تصدیق این امر می‌تواند گام مهمی درپرکردن این شکاف تلقی شود.

وی گفت: درمیان سه دین ابراهیمی و توحیدی، اسلام، مسیحیت و یهودیت بیش از تمام ادیان دیگر با هم شباهت دارند چرا که ارزشها و سنتهای این ادیان به رغم تفاوتهای آنها بسیار قابل توجه است.

نخست‌وزیر مالزی اظهار داشت: باید این زمینه‌های مشترک را به نفع صلح تقویت کنیم نه اینکه تنها بر تفاوتها تکیه کرده و به تنشهای استراتژیکی و سیاسی دامن بزنیم.

وی یادآور شد: جهان اسلام و غرب باید برای به دست آوردن اعتماد و احترام مجدد تلاش کنند تا در این میان درک و همکاری که برای صلح و امنیت جهانی حائز اهمیت بوده به دست آید.

وی به عنوان برگزارکننده این همایش گفت: دینداران به منظور پیشرفت هر دو طرف باید با ذهن و قلبی گشوده به یکدیگر گوش کنند و توسعه فرهنگ تساهل و هماهنگی به منظور ترویج رفاه انسانها مدنظر داشته باشند.

وی با اشاره به شکاف میان جهان اسلام و غرب گفت: عیب‌جویی و دست‌کاری سیاستهای جغرافیایی است که موجبات تنش میان ادیان، مذاهب و فرقه‌ها را فراهم می‌کند.