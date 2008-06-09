اعضای کمیسیونهای تخصصی تعیین نشده اند/ بیشترین داوطلب عضویت در سه کمیسیون مهم مجلس

سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه شعب رسیدگی کننده به اعتبارنامه منتخبان مجلس و بررسی کننده ورود نمایندگان به کمیسیون های تخصصی کار خود را امروز ادامه دادند، اظهارداشت : در جلسات امروز نمایندگانی که احساس می کردند اولویت اول آنان مورد قبول قرار نخواهد گرفت و شانس کمتری دارند توانستند اولویت خود را تغییر دهند.

وی افزود: اکثر کمیسیون ها تکمیل شده اما همچنان نهایی و بسته نشده است و سه کمیسیون انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات بیشتریی متقاضی را داشته است.

میرتاج الدینی گفت : در صورت افزایش تعداد داوطلبان درکمیسیونها به صورت توافقی جابه جایی صورت می گیرد، درغیر این صورت روسای شعب با توجه به شرایط داوطلبان در مورد حضور یا عدم حضور افراد در کمیسیون های مد نظر تصمیم گیری می کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: پس از تکمیل شدن اعضای کمیسیون ها انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون انجام خواهد شد.

وی یادآورشد: درجلسه علنی فردا تعدادی طرح و لایحه که از مجلس هفتم باقی مانده است، برای طرح در جلسه علنی مجددا اعلام وصول خواهد شد.