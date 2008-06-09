روابط تجاری کردستان عراق با زنجان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، هیئت پنج نفره تجاری کردستان عراق قبل از ظهر امروز به منظور گسترش همکاری‌های اقتصادی با استان زنجان و بنا به دعوت اتاق تعاون استان زنجان از این استان بازدید کردند .

در این دیدار رئیس اتاق تعاون استان زنجان با اشاره با اشاره به توانمندی‌های استان زنجان گفت: با وجود توانمندی‌های استان زنجان و نیز وجود بازار عراق به عنوان بازاری مناسب برای کالاهای ایرانی این دو استان و کشورهای مطبوع می‌توانند همکاری و تعامل بیشتری داشته باشد .

مهدی رنگ‌رونا ضمن درخواست برای افزایش تعامل تجاری بین استان زنجان و طرف‌های عراقی افزود: ما می‌توانیم دفتر تجاری در کشور عراق تأسیس کنیم و به این وسیله تعاملات تجاری خود را افزایش دهیم .

وی با طرح پیشنهاد برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و بازرگانی استان زنجان در سلیمانیه عراق گفت: به نظر می‌رسد با عنایت به وجود مشترکات عمیق بومی و مذهبی و اقتصادی، آینده روشنی در اقتصاد استان زنجان و سرمایه‌گذاری در سلیمانیه عراق پیش روی خواهیم داشت .

در ادامه این نشست سرپرست هیئت تجاری عراق با توجه به توانمندی استان زنجان در زمینه صنایع گفت: ما آمادگی همکاری در خصوص استمرار روابط تجاری و همکاری‌های فی ما بین استان زنجان و عراق را داریم .

عبدالله حاجی سعید ارائه تسهیلات در زمینه صدور روادید و همچنین حمایت تجار استان و همکاری با آنان را از دیگر برنامه‌های حمایتی خود برای افزایش همکاری اقتصادی بین این دو استان عنوان کرد و افزود: زمینه‌های فعالیت در عراق اغلب در بخش‌های عمرانی، صنعتی و استخراج معادن فراهم است .