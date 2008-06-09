هر اندام بیش از یک سلول بنیادی بزرگسال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریو کاپکی برنده نوبل پزشکی سال 2007 به همراه ائوجنیو سنجورجی در دانشگاه یوتاه آمریکا کشف کردند که یک اندام می تواند محتوی بیش از یک نوع سلول بنیادی باشد.

این محققان در گزارشی که در مجله علمی "نیچر ژنتیک" منتشر کرده اند اعلام کردند زمانی که از ژنی با عنوان Bmi1 برای نشانگذاری حضور سلول بنیادی بزرگسال در روده موش استفاده می کردند سلولهای ویژه ای را شناسایی کردند که بیشتر در بالای روده موش حضور دارد.

این کشف نشان می دهد که یکی دو نوع دیگر از سلولهای بنیادی بزرگسال دیگر باید در حفظ و ترمیم روده موش وجود داشته باشد. طول روده کوچک موش حداقل 12 اینچ (48/30 سانتیمتر) است.

این کشف جدید به خصوص در دوره ای که بسیاری از مردم می خواهند درباره درمان با سلول بنیادی اطلاعات تازه ای به دست آورند و از این روش درمانی استفاده کنند بسیار مهم است.

سلولهای بنیادی بزرگسال نوع دیگری از سلولهای بنیادی جنینی هستند که در بزرگسالی به ترمیم اندامها و بافتها می پردازند.

این دو محقق "بتا کاتنین"، ژنی که اغلب در سرطانهای قولون روده بزرگ و دستگاه گوارش پیدا می شود را جدا کردند و آن را در سلولهای بنیادی بزرگسال در یک پوشش روده ای فعال کردند. در این آزمایش مشخص شد که تومورها به سرعت توسعه یافتند.

نتایج این کشف نشان می دهد که سلولهای بنیادی نقش مهمی در شکل گیری سرطان دارند.

این پژوهشگران کشف کردند که سلولهای بنیادی بزرگسال نشانگذاری شده با ژن Bmi1 با سلولهای بنیادی این روده که با ژن Lgr5 نشانگذاری شده اند متفاوت هستند و نتیجه گرفتند در هر اندام بیش از یک نوع سلول بنیادی وجود دارد.