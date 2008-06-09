راه اندازی 122 خانه سلامت و اسباب بازی تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده با بیان این مطلب و با اشاره به رویکرد جدید شهرداری در راستای موضوع شهروند مداری ، گفت: در سالهای 85 و 86 پروژه شهر سالم با هدف توانمند سازی ، مشارکت و هماهنگی بین بخشی اجرا و در سال 86 ، 70 خانه سلامت در سطح تهران ایجاد شد.

تقی زاده افزود: بر اساس برنامه 5 ساله قرار است تا تعداد خانه های سلامت به تعداد محلات تهران یعنی 371 محله افزایش یابد و تا پایان امسال به تعداد 122 ناحیه تهران خواهد رسید.

وی درمورد راه اندازی خانه های اسباب بازی در محلات تهران اظهار کرد: تا پایان اردیبهشت امسال ، دو خانه اسباب بازی در منطقه 15 ایجاد شده است و افتتاح چند خانه اسباب بازی دیگر نیز در دستور کار خرداد ماه قرار دارد.

مدیر کل سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا در سوله های ورزشی نیز خانه های اسباب بازی ایجاد شود و تعداد این خانه ها نیز تا پایان سیال 87 ، حداقل به تعداد نواحی تهران، افزایش خواهد یافت.