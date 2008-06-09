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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

مدیر کل سلامت شهرداری خبر داد:

راه اندازی 122 خانه سلامت و اسباب بازی تا پایان امسال

راه اندازی 122 خانه سلامت و اسباب بازی تا پایان امسال

مدیر کل سلامت شهرداری تهران با بیان این که در سال گذشته 70 خانه سلامت در سطح محلات تهران ایجاد شده است، از راه اندازی خانه های سلامت و اسباب بازی به تعداد نواحی تهران تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس استاد تقی زاده با بیان این مطلب و با اشاره به رویکرد جدید شهرداری در راستای موضوع شهروند مداری ، گفت: در سالهای 85 و 86 پروژه شهر سالم با هدف توانمند سازی ، مشارکت و هماهنگی بین بخشی اجرا و در سال 86 ، 70 خانه سلامت در سطح تهران ایجاد شد.

تقی زاده افزود: بر اساس برنامه 5 ساله قرار است تا تعداد خانه های سلامت به تعداد محلات تهران یعنی 371 محله  افزایش یابد و تا پایان امسال به تعداد 122 ناحیه تهران خواهد رسید.

وی درمورد راه اندازی خانه های اسباب بازی در محلات تهران اظهار کرد: تا پایان اردیبهشت امسال ، دو خانه اسباب  بازی در منطقه 15 ایجاد شده است و افتتاح چند خانه اسباب بازی دیگر نیز در دستور کار خرداد ماه قرار دارد.

مدیر کل سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا در سوله های ورزشی نیز خانه های اسباب بازی ایجاد شود و تعداد این خانه ها نیز تا پایان سیال 87 ، حداقل به تعداد نواحی تهران، افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 696352

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