به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمود بنی اسد ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی طرح سنجش سلامت آموزش و پرورش استان کرمان گفت: این طرح با هدف پیشگیری از معلولیت ها، تشخیص به موقع بیماری ها و جایگزینی صحیح دانش آموزان در مراکز آموزش، طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان از امروز در سراسر استان کرمان آغاز شد.

وی از تشکیل 28 پایگاه طرح سنجش سلامت در سراسر استان خبر داد و گفت: در این راستا پنج پایگاه در شهر کرمان و یک پایگاه به صورت سیار در شهر کرمان به فعالیت می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح در استان کرمان بیش از سیصدو هشت نفر مسئولیت اجرای بر عهده دارند.

بنی اسد گفت: این افراد از لحاظ شنوایی، سطح آمادگی تحصیلی، بینایی و شرایط پزشکی غربالگری می شوند.

