95 درصد مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور در چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است

استاندار چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه هم اکنون 63 درصد از این مصوبات به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: 5 مصوبه در حال پیگیری است و 2 مصوبه تغییر یافته که یکی از آنها مربوط به مشارکت بخش خصوصی در ساخت خوابگاه های دانشجویی است.

وی اعتبارات و تسهیلات اختصاصی سفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری را یک هزار و 520 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: با تحقق طرح ها و مصوبه های این سفر بیش از 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و اعتبار عمرانی صرف استان چهارمحال و بختیاری شده است.

صادقی سفر دور دوم هیئت دولت به استان را نعمتی بزرگ برشمرد و بیان داشت: مهمترین هدف این سفر محرومیت زدایی و توسعه عدالت است.

وی حضورهیئت دولت برای دومین بار در استان را یک فرصت تلقی کرد و افزود: اولویت های توسعه استان بایستی در خواسته ها و مصوبات هیئت دولت دنبال شود.

استاندارچهارمحال و بختیاری تصریح کرد: خواسته ها و مطالبات مردم توسط فرمانداری جمع آوری شده و در سفر دوم با رئیس جمهور درمیان گذاشته می شود.

صادقی همچنین توسعه گردشگری، تکمیل راه های دردست اجرا، ساخت آزاد راه ها، چهار خطه کردن محورهای ارتباطی استان با استانهای همجوار، مطالعه راه آهن مبارکه - شهرکرد، تجهیز دانشگاه های علوم پزشکی، تکمیل بیمارستانهای اردل و ناقان، توسعه بخش صنعت، مطالعه و ساخت دو مجموعه پتروشیمی و کارخانه فولاد 800 هزار تنی، اختصاص تسهیلات 300 میلیارد ریال برای راه اندازی کارخانه سیمان شهرکرد، گازرسانی به 30 روستا و 2 شهر، تکمیل آبرسانی از کوهرنگ به شهرکرد و تکمیل طرح های فرهنگی را ازجمله مصوبات و طرح های مهم دور اول سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان چهارمحال و بختیاری دانست.