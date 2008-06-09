برگزاری نمایشگاه کتاب در کرمانشاه اقدامی ارزشمند جهت ارتقاء فرهنگی استان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان اظهار داشت: خوشبختانه طی روزها وهفته های گذشته با برگزاری کلاس تفسیر قرآن کریم توسط حجت الاسلام قرائتی و جام بین المللی تختی تحرک و پویایی ویژه ای در بخش فرهنگ استان مشاهده شد که این حرکات و تلاشها باید با جدیت بیشتری استمرار و ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به وجود زمینه ها و ظرفیتهای لازم در استان برای انجام کارهای فرهنگی گفت: مردم کرمانشاه تشنه کارهای فرهنگی هستند و هر کار و برنامه ای در این بخش صورت گیرد با استقبال گسترده آنان روبرو خواهد شد.

غفوری با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از متولیان اصلی امور فرهنگ است، اظهار داشت: جای امیدواری است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به اجرای کارهای فرهنگی حساسیت دارد و تلاش خود را برای ارتقاء و رشد و شکوفایی بخش فرهنگ به کار گرفته است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ سراسری کتاب در کرمانشاه یکی از کارهای تأثیرگذار و نتیجه بخش دراستان است که سازمانها و ادارات مختلفی از جمله سازمان آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صدا و سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان بازرگانی، دانشگاهها و... باید در برگزاری هر چه بهتر آن همکاری داشته باشند.

وی افزود:این دستگاه ها باید ضمن استفاده مطلوب از این نمایشگاه بخشی از اجرای کارها را به عهده گیرند و با ایجاد یک موج، تأثیرگذاری آنرا به کل استان تسری و تعمیم بخشند.

غفوری بیان داشت: تنها نباید به صرف برگزاری نمایشگاه اکتفا کرد بلکه باید با تشکیل میزگردهایی با حضور اساتید دانشگاهها و صاحب نظران به فضای نقد و بررسی نیز پرداخت.

استاندار کرمانشاه برگزاری مطلوب این نمایشگاه را امکان مناسبی جهت برگزاری متعدد نمایشگاههای کتاب در استان دانست وتصریح کرد: با اعمال مدیریت صحیح، تمامی دستگاهها برای برگزاری مطلوب این کار ارزشمند فرهنگی نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی خواستار اطلاع رسانی مناسب به استانهای همجوار جهت حضور اقشار مختلف آنان در این نمایشگاه شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ارائه توانمندیها موجب سرافرازی و سربلندی استان می شود، تأکید کرد: هر دستگاه و سازمانی باید توانمندیهای خود را در زمان برگزاری نمایشگاه ارائه کند و با استفاده از فرصت پیش آمده زمینه شناساندن بهتر استان را فراهم سازد.

در ادامه این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز گفت: خوشبختانه پس از دوسال تلاش و پیگیری مستمر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه سرانجام چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب با حضور اکثر ناشرین صاحب نام و مهم کشور از تاریخ 22 تا 28 خرداد ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

احمد رجبی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب از ابتدای انقلاب تاکنون فقط سه بار در این استان تحقق یافته است، اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه رخداد فرهنگی عظیمی برای استان محسوب می شود زیرا کتاب و کتابخوانی ضمن بالا بردن سطح شعور و آگاهی افراد موجبات رشد و شکوفایی جوامع را در همه زمینه ها نیزفراهم می نماید.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اجرای چنین نمایشگاهی به امکانات و توانایی بسیاری نیاز دارد امیدواریم با همکاری و پشتیبانی تمامی دستگاهها نمایشگاه کتاب را به نحو مطلوب و شایسته ای در استان برگزار نماییم.

چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از22 تا28خرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه دائمی کرمانشاه واقع در پارک شاهد برگزار می شود.

این نمایشگاه هر روزصبحها از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهرها از ساعت 16 تا 21 برای بازدید عموم دایر خواهد بود.