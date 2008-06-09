جشن کپرزدایی مدارس لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، حسین اسدی پور ظهر امروز در بازدید خبرنگاران از پروژه های آموزشی استان در قالب سفر رسانه ای اظهار داشت: در دور اول سفر هیئت دولت به لرستان مصوب شد که کلیه مدارس کپری استان برچیده شود.

وی تصریح کرد: به منظور اجرای این مصوبه بیش از سه میلیارد و 264 میلیون تومان اعتبار هزینه شد و کلیه مدارس کپری مناطق محروم استان لرستان برچیده شدند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: جشن کپرزدایی مدارس لرستان در مهر ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

اسدی پور با اشاره به فعالیتهای سازمان نوسازی مدارس استان، عنوان کرد: در مجموع در حال حاضر بیش از یک هزار و شش پروژه در زمینه نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان در دست اجراست.

این مسئول با اشاره به کمک دو میلیارد و 400 میلیون تومانی مردم لرستان به مدرسه سازی، عنوان کرد: خیران لرستانی تاکنون 23 میلیارد تومان برای مدرسه سازی در استان هزینه کرده اند.