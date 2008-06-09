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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

مدیر کل امور مجامع صنفی کیش منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش طی حکمی کیومرث صیاد را به سمت مدیرکل امور مجامع صنفی و حسابرسی داخلی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود مددی در این حکم خدمات صادقانه به نظام اسلامی و حرکت در چارچوب راهبردهای چهارگانه ریاست جمهوری برای توسعه و پیشرفت همه جانبه کیش را از اصول اساسی فعالیت حوزه مجامع صنفی ذکر کرده و از همه مدیران سازمان خواسته است با توجه به ضرورت استفاده از روشهای کارامد نسبت به ارتقای سطح کیفی فعالیت ها و اعمال دقیق کنترل بر عملیات مالی سازمان و شرکت ها و موسسات تابعه و سازماندهی امور مجامع اقدامات ویژه صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد در بخش دیگری از این حکم از زحمات محمد زارع پور در دوران مسئولیت وی تقدیر شده است.

کد مطلب 696371

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