مدیر کل امور مجامع صنفی کیش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود مددی در این حکم خدمات صادقانه به نظام اسلامی و حرکت در چارچوب راهبردهای چهارگانه ریاست جمهوری برای توسعه و پیشرفت همه جانبه کیش را از اصول اساسی فعالیت حوزه مجامع صنفی ذکر کرده و از همه مدیران سازمان خواسته است با توجه به ضرورت استفاده از روشهای کارامد نسبت به ارتقای سطح کیفی فعالیت ها و اعمال دقیق کنترل بر عملیات مالی سازمان و شرکت ها و موسسات تابعه و سازماندهی امور مجامع اقدامات ویژه صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد در بخش دیگری از این حکم از زحمات محمد زارع پور در دوران مسئولیت وی تقدیر شده است.