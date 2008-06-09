مدیر کل امور مجامع صنفی کیش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود مددی در این حکم خدمات صادقانه به نظام اسلامی و حرکت در چارچوب راهبردهای چهارگانه ریاست جمهوری برای توسعه و پیشرفت همه جانبه کیش را از اصول اساسی فعالیت حوزه مجامع صنفی ذکر کرده و از همه مدیران سازمان خواسته است با توجه به ضرورت استفاده از روشهای کارامد نسبت به ارتقای سطح کیفی فعالیت ها و اعمال دقیق کنترل بر عملیات مالی سازمان و شرکت ها و موسسات تابعه و سازماندهی امور مجامع اقدامات ویژه صورت گیرد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد در بخش دیگری از این حکم از زحمات محمد زارع پور در دوران مسئولیت وی تقدیر شده است.
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