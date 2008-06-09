تغییر و تحولات جدید در سازمان مدیریت سابق

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی اداری کشور در تیرماه سال 86 در مصوبه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و معاونت "مدیریت و توسعه منابع انسانی" نهاد ریاست جمهوری تبدیل کرد که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.

بر اساس جدیدترین برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است از حدود 1000 نیروی رسمی و پیمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق 600 نفر در این دو معاونت ریاست جمهوری فعالیت کنند.

برهمین اساس تعدادی از نیروهای رسمی و پیمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به سایر دستگاههای اجرایی می روند و تعدادی نیز بازنشسته می شوند.

گزارش مهر حاکی از آن است که تعداد دیگری از نیروها نیز با پست با نام ( ستاره دار) همچنان فعالیت خواهند کرد که پس از بازنشستگی آن پستها خود به خود خذف می شود.

بر اساس احکام صادر شده از سوی برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ممبینی معاونت سیاستگذاری و برنامه توسعه، رحمتی معاونت نظارت راهبردی و رضوانی معاونت هماهنگی و برنامه یکساله و معاونت نظارت راهبری منصوب شدند.

مراسم معارفه این سه معاون برقعی امروز ساعت 15 برگزار می شود.



سایر معاونان برقعی احتمالا با پستهای خود خداحافطی خواهند کرد.