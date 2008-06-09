توسعه باغات متراکم زیتون در سطح 5 هزار هکتار

جهانگیر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احداث باغات زیتون به روش سیستم های فشرده در سالجاری به عنوان طرحی جدید درسطح 5 هزار هکتاراجرا می شود، این در حالی است که هم اکنون در دنیا کشت متراکم در سطح 35 هزار هکتار صورت می گیرد.

نماینده مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای کشت متراکم زیتون در سالهای آینده منجر به افزایش تولید می شود، افزود: در کشت متراکم دوره برداشت محصول کوتاهتر می شود و تاثیرات اجرای آن در باغات زیتون در سالهای آینده نمایان خواهد شد.

وی با اشاره به پیوستن ایران به کشورهای تولیدکننده زیتون جهان، اظهارداشت: در راستای استفاده ازآخرین تکنولوژی تولید دانه زیتون دردنیا، هم اکنون توسعه باغات متراکم زیتون را در دستور کار قرار داده ایم.

عرب با اشاره به اجرای این طرح در سالجاری در 5 استان فارس، گیلان، گلستان، کرمان و خوزستان، تصریح کرد: دراحداث باغات زیتون متراکم ، افزایش بهره وری از سال سوم آغاز می شود و از سال دهم سالانه بالغ بر 12 الی 15 تن محصول به تولید خواهد رسید.