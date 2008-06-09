نکوداشت حاج قربان سلیمانی در آسمان

به گزارش خبرنگار مهر ، این برنامه در ادامه برگزاری سلسله گردهمایی های هنرجویان موسیقی ردیف دستگاهی ایران به سرپرستی علی اصغر بیانی و با حضور علیرضا سلیمانی پسر حاج قربان برگزار می شود.

درنکوداشت حاج قربان سلیمانی علاوه بر بررسی زندگی و آثار این دوتار نواز خراسانی توسط مجید کیانی ، فیلم مستند"آخرین بخشی"به کارگردانی فرشاد فدائیان نمایش داده خواهد شد؛ این فیلم روایت زندگی و هم صحبتی فیلمساز با حاج قربان سلیمانی واپسین بازمانده و آخرین نسل از راویان سنت بخشی گری در موسیقی شمال خراسان است که در سال 1382 ساخته شده است.

لازم به ذکر است حاج قربان سلیمانی پیشکسوت دوتار نواز در سال1299 در روستای علی‌آباد قوچان به دنیا آمد او از کودکی به دو تار نوازی علاقه داشت و افتخارات زیادی درعرصه‌های داخلی وخارجی به دست آورد که کسب مقام اول جشنواره موسیقی لیون فرانسه، احراز مقام ستاره جشنواره اوینیون فرانسه، اجرای ده‌ها دوتار نوازی در کنسرت‌های موسیقی کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا از آن جمله است.