محمدرضا صابری، سخنگوی شورای صنفی نمایش در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "تیغ‌زن" علیرضا داوود‌نژاد از 22 خرداد در گروه سینمایی قدس جایگزین "دایره زنگی" می‌شود و در گروه سینمایی استقلال نیز "انعکاس" رضا کریمی به جای "تلافی" به نمایش درمی‌آید.

مهناز افشار در نمایی از " انعکاس "

وی درباره قرارداد‌های جدید اکران گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش قرارداد فیلم‌های "احضارشدگان" آرش معیریان در گروه سینمایی آزادی بعد از فیلم "کنعان" و "فرزند خاک" در گروه سینمایی استقلال بعد از "انعکاس" به ثبت رسید.



فیلم سینمایی "انعکاس" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. این فیلم روایت زوجی جوان است که هر کدام بی‌اراده در معرض آزمون سخت اثبات وفاداری قرار می‌گیرند. آنها تنها دو را پیش رو دارند و انتخاب نهایی هر کدام انعکاسی را در زندگی مشترکشان رقم خواهد زد. مهناز افشار، حمید گودرزی، کامبیز دیرباز، شهره قمر و بیتا سحرخیز بازیگران آن هستند.

"انعکاس" بر اساس فیلمنامه محمدهادی کریمی به تهیه‌کنندگی سعید حاجی‌میری ساخته شده و آزیتا موگویی مدیر تولید، فرج حیدری مدیر فیلمبرداری، اصغر شاهوردی صداگذار، سیامک احصایی طراح صحنه و لباس و مهرداد کیانی طراح چهره‌پردازی این پروژه سینمایی هستند.