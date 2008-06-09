اختصاص یک میلیارد تومان به معاونت پرورشی و تربیت بدنی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی قلی زاده ظهر دوشنبه در همایش معاونان پرورشی سازمان آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری با اشاره به اینکه مدیریت و حمایت برای اجرای برنامه های اوقات فراغت مهم است گفت: تابستان امسال بیش از 800 دانش آموز مازندرانی به اردو اعزام می شوند.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد 170 نفر به اردوگاه شهید رجایی نیشابور، 200 نفر به اردوگاه شهید باهنر تهران، 220 نفر به میرزاکوچک خان رامسر و 220 نفر به اردوگاه شهید بهشتی اصفهان اعزام می شوند.

قلی زاده تصریح کرد: بیش از 400 دانش آموز مدارس شبانه روزی در مناطق محروم بلده، لاریجان، کجور، کلاردشت و شهرهای شرق و مرکزی مازندران در قالب گروه های 34 نفره به همراه یک سرپرست و دو مربی به اردوی بنیاد علوی اعزام می شوند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت استفاده از توانمندی و ظرفیت به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت، طرح مشارکت دانش آموزان در فعالیت های عمرانی فضاهای آموزش و پرورش امسال ساختار اجرایی و وظایف طرح به عهده معاونت پرورشی و بسیج سازندگی شهرستانهاست.