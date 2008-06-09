30 تا 60 درصد قرارداد بازیکنان را کسر می کنیم/ شرمنده هواداران شدیم

علی پروین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: ما هنوز از شکست 2 بر یک مقابل سپاهان نوین در روز آخر رقابت های دسته اول شوکه هستیم، البته اینکه از چه کسی به چه میزان کسر خواهد شد با خودمان است و با بازبینی فیلم این دیدار و تشخیص مقصران اصلی، در خصوص آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از اینکه تیم استیل آذین، ناباورانه از حضور در رقابت های لیگ برتر بازماند هنوز اعضای هیئت مدیره باشگاه دل و دماغ این را پیدا نکرده اند که دور هم جمع شوند و در خصوص آینده تصمیم گیری کنند.

پروین در پاسخ به این سوال که "آیا استیل آذین فصل آینده در رقابت های دسته اول حضور خواهد داشت؟"، گفت: همان طور که گفتم هنوز هیچ چیز در خصوص آینده مشخص نیست و تا جلسه هیئت مدیره تشکیل نشود نمی توانم در خصوص آینده این تیم حرفی به میان بیاورم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس موضوع خرید یک تیم لیگ برتری توسط مسئولان استیل آذین را رد نکرد و گفت: من هم در این خصوص خبرهایی شنیده ام اما از آنجایی که پس از شکست مقابل سپاهان نوین، جلسه ای تشکیل نشده، اطلاعات کافی در این مورد ندارم.

پروین در پایان با تشکر از هوادارانی که یک سال تیم استیل آذین را حمایت کردند، گفت: ما شرمنده این هواداران شدیم که یک سال تیم ما را در سرما و گرما تشویق کردند. خیلی دوست داشتیم با صعود به رقابت های لیگ برتر، پاسخ محبت آنها را می دادیم.