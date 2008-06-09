یهودیان و مسلمانان مغرب جشنواره موسیقی برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفجر نیوز، جشنواره موسیقی فاس مغرب با هدف تلاقی میان دین و هنر دیروز 19 خردادماه برگزار شد و در آن گروهی از شخصیتهای برجسته دینی و فرهنگی و هنری مشارکت کردند.

آنچه که در این جشنواره مورد توجه بود، اهتمام به موسیقی میان اسلام و یهودیت بود که با توجه به تأثیر موسیقی بر روح و روان انسان برگزار شد.

در این جشنواره مسلمانان و یهودیان همگام با یکدیگر تلاش کردند تا به منظور تقریب میان پیروان ادیان الهی به‌ویژه اسلام و یهودیت زمینه‌های انسجام و یکپارچگی را ایجاد کنند.