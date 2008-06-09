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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

یهودیان و مسلمانان مغرب جشنواره موسیقی برگزار کردند

یهودیان و مسلمانان مغرب به منظور تقریب میان پیروان ادیان ابراهیمی، یک جشنواره موسیقی برگزار کردند و طی آن سیر تکامل موسیقی در دوران یهودیت و اسلام را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفجر نیوز، جشنواره موسیقی فاس مغرب با هدف تلاقی میان دین و هنر دیروز 19 خردادماه برگزار شد و در آن گروهی از شخصیتهای برجسته دینی و فرهنگی و هنری مشارکت کردند.

آنچه که در این جشنواره مورد توجه بود، اهتمام به موسیقی میان اسلام و یهودیت بود که با توجه به تأثیر موسیقی بر روح و روان انسان برگزار شد.

در این جشنواره مسلمانان و یهودیان همگام با یکدیگر تلاش کردند تا به منظور تقریب میان پیروان ادیان الهی به‌ویژه اسلام و یهودیت زمینه‌های انسجام و یکپارچگی را ایجاد کنند.

کد مطلب 696390

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