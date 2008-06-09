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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

سودجویان در کمین دانشجویان /

بخشنامه جدید دانشگاه آزاد درمورد ایجاد شرکتهای هرمی در این دانشگاه

بخشنامه جدید دانشگاه آزاد درمورد ایجاد شرکتهای هرمی در این دانشگاه

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای به تمامی واحدها و مراکز دانشگاهی اعلام کرد: مشارکت یا ایجاد شرکت و موسسات هرمی در واحدهای دانشگاهی جرم محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی کلهر گفت: اخیرا در برخی از واحدهای دانشگاهی تعدادی افراد سودجو با طرح غیر واقعی قرابت و نزدیکی به ریاست، معاونان، مدیران و سایر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با قصد تحصیل منافع شخصی اقدام به تبلیغ و فعالیتهای مشکوک اقتصادی در قالب ایجاد و تاسیس شرکت های غیر قانونی موسوم به "هرمی" در محیط آموزشی و سایر اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه های دانشجویی کرده اند که ضمن تکذیب هر گونه ارتباط افراد فوق الاشاره با اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه و نزدیکان وی تاکید می شود، هرگونه همکاری با اشخاص مزبور، مشارکت یا ایجاد شرکت و موسسه هرمی از نظر نظام قضایی کشور جرم محسوب می شود.

وی تصریح کرد: ضمن عدم همکاری با افرادی که به تبلیغ و جریان سازی در این زمینه می پردازند در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب فورا به سازمان مرکزی (دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات، دفتر حراست مرکزی) اطلاع داده شود.

کلهر از روسای واحدها و مراکز دانشگاهی خواسته است تا موارد را به گونه ای مناسب به اطلاع دانشجویان برسانند تا از انگیزه های مثبت آنان برای کار آفرینی و فعالیت اقتصادی سوء استفاده به عمل نیاید.

کد مطلب 696396

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