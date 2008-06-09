بخشنامه جدید دانشگاه آزاد درمورد ایجاد شرکتهای هرمی در این دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی کلهر گفت: اخیرا در برخی از واحدهای دانشگاهی تعدادی افراد سودجو با طرح غیر واقعی قرابت و نزدیکی به ریاست، معاونان، مدیران و سایر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با قصد تحصیل منافع شخصی اقدام به تبلیغ و فعالیتهای مشکوک اقتصادی در قالب ایجاد و تاسیس شرکت های غیر قانونی موسوم به "هرمی" در محیط آموزشی و سایر اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه های دانشجویی کرده اند که ضمن تکذیب هر گونه ارتباط افراد فوق الاشاره با اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه و نزدیکان وی تاکید می شود، هرگونه همکاری با اشخاص مزبور، مشارکت یا ایجاد شرکت و موسسه هرمی از نظر نظام قضایی کشور جرم محسوب می شود.

وی تصریح کرد: ضمن عدم همکاری با افرادی که به تبلیغ و جریان سازی در این زمینه می پردازند در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب فورا به سازمان مرکزی (دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات، دفتر حراست مرکزی) اطلاع داده شود.

کلهر از روسای واحدها و مراکز دانشگاهی خواسته است تا موارد را به گونه ای مناسب به اطلاع دانشجویان برسانند تا از انگیزه های مثبت آنان برای کار آفرینی و فعالیت اقتصادی سوء استفاده به عمل نیاید.