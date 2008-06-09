مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز فصلنامه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‏های داخلی بر اساس گزارش دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد، چهلمین نشست از یازدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات صبح روز دوشنبه 20 خرداد برگزار شد.

محمد پرویزی اضافه کرد: در این جلسه با انتشار 10 هفته‌نامه، 3 دوهفته‌نامه، 5 ماهنامه و 6 فصلنامه به شرح زیر موافقت شد:

هفته‌نامه «وصال» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مالک مسرور، هفته‌‌نامه «آذرمهر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محسن آذرپیرا، هفته‌‌نامه«زراوند» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علی پورسلطانی، هفته‌نامه«کرمان جوان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدنصرالله گنجعلی‌خانی، هفته‌نامه «مهر ما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمید سالخورده، هفته‌نامه«نگین جنوب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد سلطانی‌نژاد، هفته‌نامه «نیایش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رحمان مجازی دلفارد، هفته‌نامه «لاتیران» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد ذاکری، هفته‌نامه «آرمان دانش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی غلامرضا دانش کهنی، هفته‌نامه «بندر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی کامران حسین‌پور، دوهفته‌نامه «آوای خلیج‌فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جعفر مرادی شهدادی، دوهفته‌نامه «آفتاب جنوب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسین سالاری، دوهفته‌نامه «شهروند هرمزگان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد دهقانی ازرویی، ماهنامه «ایمن راهبرد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی امیر فراست، ماهنامه «بهارک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی نوشین واحدی سرریگانی، ماهنامه «فناوران ارتباطات» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدجواد رستمی، ماهنامه «فرهنگستان جنوب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی قاسم کرمی، ماهنامه«نگاه روز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد نعمتی، فصلنامه «پژوهش‌های دریایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه هرمزگان» و مدیرمسئولی احمد نوحه‌گر، فصلنامه «قلعه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سهراب سعیدی، فصلنامه «گلپنگ» به صاحب امتیازی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و مدیرمسئولی محمود رئوفی،‌ فصلنامه «حقوق و مصلحت» به صاحب امتیازی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مدیرمسئولی حبیب‌الله شاملو، فصلنامه «راه تربیت» به صاحب امتیازی «مرکز جهانی علوم اسلامی» و مدیرمسئولی علی‌اکبر عطاران و فصلنامه «سخن تاریخ» به صاحب امتیازی «مرکز جهانی علوم اسلامی» و مدیرمسئولی نعمت‌الله سفری فروشانی.

همچنین در این نشست با تغییر وضعیت نشریات "امید مردم" و "دریا" به ترتیب از هفته نامه و سه شماره در هفته به روزنامه موافقت شد.