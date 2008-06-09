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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

انیمیشن یانگوم تابستان از شبکه دو پخش می‌شود

انیمیشن یانگوم با نام "رویای زیبای من" ازاول تیرماه از گروه کودک و نوجوان شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن "رویای زیبای من" در 50 قسمت 25 دقیقه‌ای به مدیریت دوبلاژ جواد پزشکیان برای شبکه دو سیما دوبله شده و از اول تابستان در برنامه نوجوان روی آنتن می‌رود.

"رویای زیبای من" درباره دختربچه‌ای است که در قصر پادشاهی کشور کره زندگی می‌کند. او در آشپزخانه دربار کار می‌کند و مجبور است تمام فنون آشپزی را با جزئیات یاد بگیرد، اما ماجراهای مختلفی برای او اتفاق می‌افتد.

برنامه "درمانگاه محله" در 100 قسمت 10 دقیقه‌ای به نویسندگی و کارگردانی امیر فیضی و تهیه‌کنندگی کریم‌زاده تابستان از شبکه دو پخش می‌شود. این برنامه روایتگر درمانگاهی است که تمام عوامل آن از نگهبان گرفته تا پرستار و دکتر عروسک هستند. در این درمانگاه چند عروسک دیگر هم حضور دارند، مثل میکروب و بیماری.

کد مطلب 696398

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