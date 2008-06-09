به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن "رویای زیبای من" در 50 قسمت 25 دقیقه‌ای به مدیریت دوبلاژ جواد پزشکیان برای شبکه دو سیما دوبله شده و از اول تابستان در برنامه نوجوان روی آنتن می‌رود.

"رویای زیبای من" درباره دختربچه‌ای است که در قصر پادشاهی کشور کره زندگی می‌کند. او در آشپزخانه دربار کار می‌کند و مجبور است تمام فنون آشپزی را با جزئیات یاد بگیرد، اما ماجراهای مختلفی برای او اتفاق می‌افتد.

برنامه "درمانگاه محله" در 100 قسمت 10 دقیقه‌ای به نویسندگی و کارگردانی امیر فیضی و تهیه‌کنندگی کریم‌زاده تابستان از شبکه دو پخش می‌شود. این برنامه روایتگر درمانگاهی است که تمام عوامل آن از نگهبان گرفته تا پرستار و دکتر عروسک هستند. در این درمانگاه چند عروسک دیگر هم حضور دارند، مثل میکروب و بیماری.