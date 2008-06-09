مشرف باید محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرحت الله بابار" گفت : مشرف قانون اساسی پاکستان را نقض کرده و باید به دادگاه احضار شود. من پیش از این نیز گفته ام نه تنها باید پرویز مشرف به دادگاه احضار شود، بلکه باید وی به اتهام خیانت به کشور، نیز محاکمه شود.

سخنگوی حزب مردم، در ادامه افزود : مشکلات سیاسی پاکستان تا زمانی که مشرف در قدرت باشد ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجازات خیانت به کشور در پاکستان، اعدام است.

حزب مردم در انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان توانست به همراه حزب مسلم لیگ شاخه نواز که هر دو حزب از مخالفان مشرف محسوب می شوند، اکثریت کرسیها را در مجلس پاکستان به دست آورد و بدین ترتیب دولت جدید پاکستان ترکیبی است از ائتلاف مخالفان مشرف.

سخنگوی حزب مردم پاکستان در حالی خواستار احضار و محاکمه مشرف در دادگاه شده که رئیس جمهور پاکستان اعلام کرده با وجود فشارهای فزاینده همچنان در مقام خود باقی می ماند.