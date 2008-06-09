ایران اولین کشور امدادرسان به مصدومان اشغال عراق بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن حائلی بعد از ظهر روز دوشنبه در نشست خبری با تقدیر از تلاشهای ملت و دولت ایران و امداد رسانی به آسیب دیدگان اشغال عراق افزود: در طول دوران اشغال عراق ایران به عنوان اولین کشور، پایگاهی برای هلال احمر عراق در این کشور ایجاد کرد.

وی ادامه داد: پرسنل جمعیت هلال احمر ایران به تمام توان خود به امداد رسانی اسیب دیدگان پرداخت که اعطای پنج هزار چادر، کمکهای پزشکی شامل اقلام دارویی تنها گوشه ای از این خدمات است.

وی در ادامه به توانمندیهای بالای ایران در خصوص امداد و نجات اشاره کرد و یادآورشد: با شرایط ویژه‌ای که در عراق حاکم است، استفاده از تجربیات و توانمندی‌های جمعیت هلال احمر عراق بسیار ارزشمند است.

حائلی برگزاری اولین دوره آموزشی بین المللی پرسنل جمعیت هلال احمر عراق در ارومیه توسط کارشناسان جمعیت هلال احمر ایران را فرصت بسیار ارزشمند برای گسترش سطح تبادلات دو کشور خواند و گفت: عراق به لحاظ مشکلات امنیتی نیازمند برگزاری دوره‌هایی در این زمینه بود که ایران به عنوان اولین کشور در راستای انتقال تجارب و آموزش کارکنان عراقی پیشقدم شد.

وی برگزاری این دوره‌ها را در مسیر ارتقای سطح کیفی جمعیت هلال احمر عراق دانست و اظهار امیدواری کرد: با همکاری‌های ایران و عراق جمعیت هلال احمر این کشور به سطح بالای روابط آموزشی و علمی در زمنیه امداد و نجات برسند.

این مسئول همچنین جایگاه جمعیت هلال احمر ایران را از نظر تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در سطح دنیا ارزشمند دانست و بیان داشت: در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی ایران تنها کشوری است که در این راستا گام برداشته است.

وی به منظور شرکت در اولین دوره آموزشی پرسنل جمعیت هلال احمر عراق به ارومیه سفر کرده است.

اولین دوره بین‌المللی آموزش کمک‌های اولیه برای پرسنل جمعیت هلال احمر عراق روز دوشنبه در ارومیه آغاز شد.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح علمی و عملی جمعیت هلال احمر عراق و آشناسازی با استانداردها و روش‌های نوین امدادی و ارتقا سطح روابط بین دولت و ملت عراق انجام می‌شود.

برگزاری این دوره آموزشی با شرکت ‪ ۲۶‬نفر از پرسنل امداد و نجات جمعیت هلال احمر عراق به مدت پنج روز ادامه می‌یابد.