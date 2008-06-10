جنگ تحمیلی انقلاب علمی ایران را برانگیخت/ خودکفایی تکنولوژیکی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه این گزارش آمده است: بسیاری بر این باورند که جنگ 8 ساله عراق علیه ایران که از سال 1980 آغاز شد انقلاب علمی ایران را برانگیخت.

در حقیقت امروزه ایران تبدیل به یکی از پیشرفته ترین ملتهای دنیا در عرصه علمی شده است و با سرمایه گذاریهای کلان در پیشرفت صنعتی و علمی هر روز در جهت ارتقای خودکفایی تکنولوژیکی خود گام برمی دارد.

پروفسور هاشم رفیعی تبار، بنیانگذار فناوری نانو در ایران در مصاحبه ای که جمعه 6 ژوئن با روزنامه واشنگتن پست انجام داد در این باره اظهار داشت: "ما همت بالایی داریم. درحال حاضر ما شماره یک فناوری نانو در منطقه هستیم."

پروفسور هاشم رفیعی تبار

در ادامه این مقاله آمده است: ایران مدعی پیشرفت در عرضه فناوری نانو است. فناوری نانو عرصه ای از علوم و فناوریهای کاربردی است که کنترل مواد را در مقیاس اتمی و مولکولی در اختیار دارد.

رفیعی تبار در ادامه افزود: "ایران بیشتر از سایر کشورهای منطقه در این عرصه علمی و فناوری مقالاتی را در نشریات معتبر علمی منتشر کرده است. هرچند ایران هنوز در این مورد حق ثبتی به اداره ثبت اختراعات جدید ارائه نکرده است باوجود این هنوز هیچیک از رقبای منطقه ای نیز به این مرحله نائل نشده اند."

این گزارش سپس به دیگر پیشرفتهای علمی و صنعتی ایران پرداخته و یادآور شده است که ایران در هفته های آینده پرتاب دومین ماهواره خود را در برنامه دارد.

همچنین صنایع خودروسازی ایران بیش از رقبای منطقه ای خود خودرو تولید می کنند.

ازسویی دیگر، محققان زیست شناس ایرانی در عرصه تحقیقات سلولهای بنیادی به نتایج شگفت انگیزی دست یافته اند.

برتون ریشتر برنده جایزه نوبل فیزیک 1976 در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران که در شمار بهترین دانشجویان دنیا قرار دارند اظهار داشت: "ایران می خواهد به گروه کشورهایی که می خواهند درباره چیزهای بزرگی چون فضا بدانند ملحق شود."

همچنین عبدالحسن وفایی، استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: "بازدیدکنندگان دانشگاه ما وقتی که به لابراتوارهای مدرن ما می آیند متحیر می مانند و زنانی را می بینند که دانشجوی دوره دکتری هستند. اغلب آنها تصور کاملا متفاوتی از ایران دارند و تصور می کنند که ایران یک کشور آکادمیک نیست. ما در اینجا به دانشجویان خود راه حل مشکلاتی که روی تمام بشریت اثر می گذارند مثل گرسنگی، گرمای جهانی و کمبود آب را آموزش می دهیم. "