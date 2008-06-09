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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۳۳

ویرا از سپاهان جدا شد

ویرا از سپاهان جدا شد

با تصمیم هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان، به همکاری ژوران ویرا با تیم فوتبال این باشگاه پایان داده شد.

مسئول روابط عمومی باشگاه سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید خبر فوق افزود: شب گذشته نشست هیئت مدیره باشگاه به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد کادرفنی تیم فوتبال سپاهان برگزار شد که در نهایت مدیران باشگاه به این جمع بندی رسیدند که به همکاری با ژوران ویرا برزیلی پایان دهیم.

وی ادامه داد: در پایان این نشست تصمیم نهایی اعضای هیئت مدیره به ویرا اعلام شد و ایشان هم با حسن نیتی که به باشگاه نشان داد، حق و حقوق خود را تا امروز دریافت کرده و بصورت توافقی از این تیم جدا شد.

باقری همچنین تاکید کرد: در حال حاضر نامی از مربیان مدنظر باشگاه برای انتخاب جانشین ویرا مطرح نشده است اما چند گزینه داخلی و خارجی در فهرست باشگاه قرار دارند.

کد مطلب 696408

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