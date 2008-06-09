ویرا از سپاهان جدا شد

مسئول روابط عمومی باشگاه سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید خبر فوق افزود: شب گذشته نشست هیئت مدیره باشگاه به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد کادرفنی تیم فوتبال سپاهان برگزار شد که در نهایت مدیران باشگاه به این جمع بندی رسیدند که به همکاری با ژوران ویرا برزیلی پایان دهیم.

وی ادامه داد: در پایان این نشست تصمیم نهایی اعضای هیئت مدیره به ویرا اعلام شد و ایشان هم با حسن نیتی که به باشگاه نشان داد، حق و حقوق خود را تا امروز دریافت کرده و بصورت توافقی از این تیم جدا شد.

باقری همچنین تاکید کرد: در حال حاضر نامی از مربیان مدنظر باشگاه برای انتخاب جانشین ویرا مطرح نشده است اما چند گزینه داخلی و خارجی در فهرست باشگاه قرار دارند.