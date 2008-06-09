به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث مکتوب، این نمایشگاه که با همکاری کتابخانه دانشگاه لایپزیک و بخش تاریخ و فرهنگ مؤسسه مطالعات شرقی برگزار خواهد شد، اهمیت و تأثیر کتاب را در فرهنگ اسلامی به نمایش می‌گذارد.

نمایشگاه نسخ خطی اسلامی در دو بخش به روی علاقه‌مندان و پژوهشگران افتتاح خواهدشد. بخش اول به متن اصلی قرآن، گستره دانش(دانش دینی و غیر‌دینی)، انتقال دانش، هنر و دو نسخه انتخابی و بخش دوم به اهمیت نسخ خطی به عنوان پایه ای برای مطالعات شرقی در لایپزیک پس از قرن هفدهم میلادی خواهد پرداخت.

از نسخه‌های نفیس ارائه شده در این نمایشگاه می‌توان به قرآن مغولی مربوط به سالهای 705-706 هجری قمری که به اولجایتو حکمران ایلخانی تقدیم شده، همچنین نسخه منحصر به فرد اسماعیلی به نام «کتاب الزینه» از ابو حاتم رازی اشاره کرد.

لایپزیک از قدیمی‌ترین دانشگاههای کشور آلمان با قدمتی در حدود 600 سال است.