به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد آلیتسیا باهلدا در فیلم جدید نیل جردن نقش شخصیت اصلی را به عهده دارد و کالین فارل دیگر بازیگر این فیلم است.





نیل جردن

فیلمنامه "اوندین" را جردن نوشته و داستان درباره یک ماهی‌گیر در جنوب‌غربی ایرلند است که هنگام صید دختری زنده در تور او گرفتار می‌شود. اوندین یک پری دریایی افسانه‌ای است و حضور او زندگی ماهی‌گیر و دیگر محلی‌ها را تغییر می‌دهد.

باهلدا متولد 1983 در مکزیک و بزرگ شده لهستان است. او سال 2007 در فیلم "تجارت" با موضوع قاچاق انسان نقش‌آفرینی کرد. فارل 32 ساله اخیرا فیلم کمدی "در بروژ" را روی پرده داشت.

نیل جردن متولد 1950 در اسلیگو ایرلند است. او در 1993 برای فیلم "بازی گریه‌آور" برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شد و برای این فیلم در رشته بهترین کارگردان نیز نامزد بود. او در 1996 با فیلم "مایکل کالینز" جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را دریافت کرد و در 1998 با فیلم "پسر قصاب" جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردان جشنواره برلین را از آن خود کرد.

"مونا لیزا" 1986، "ما فرشته نیستیم" 1989، "مصاحبه با خون‌آشام" 1994 ، "پایان یک رابطه عاشقانه" 1999 و "دزد خوب" 2002 از دیگر فیلم‌های او است. جردن سال 2007 فیلم "شجاع" را با بازی جودی فاستر روی پرده داشت.