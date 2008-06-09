اصلی ترین مشکل کنونی عراق حضور و دخالت نیروهای اشغالگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران کمک به دولت و مردم عراق را یک وظیفه دینی می داند، اظهار امیدواری کردند: سفرنخست وزیرعراق به تهران و توافقهای انجام گرفته، پیوند ناگسستنی ایران و عراق را مستحکم تر کند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان آقای نوری المالکی درخصوص حرکت اقوام و مذاهب مختلف در عراق به سمت وحدت کلمه و شنیده شدن سخن واحد در این کشور، افزودند: به وجود آمدن سخن و حرکت واحد در عراق موفقیت بزرگی است اما این وحدت کلمه دشمنانی دارد که در واقع دشمنان دولت و ملت عراق هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای، حضور اشغالگران در عراق به ویژه نظامیان امریکایی و قدرت آنان برای برهم زدن هر توافقی را از موانع اصلی وحدت کلمه برشمردند و خاطرنشان کردند:‌ اشغالگرانی که با قدرت نظامی و امنیتی خود در امور عراق دخالت می کنند و بدون داشتن حقی، از همه اعم از دولت، ملت و نخبگان عراق نیز طلبکار هستند بزرگترین مشکل به شمار می آیند.

ایشان نقش کنونی آمریکا درعراق را همچون نقش انگلیس در ایجاد اختلاف در عراق پس از استقلال این کشور دانستند و افزودند: البته امریکاییها با وقاحت بیشتری مانع وحدت کلمه در عراق هستند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه همه عناصر مؤثر عراقی باید به فکر چاره اندیشی برای رهایی از این مشکل اصلی باشند افزودند: دولت، مجلس و مسئولان عراقی که با رأی واقعی مردم برسر کار آمده اند باید امکان تسلط بر همه امور عراق و تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف را داشته باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اینکه یک عامل خارجی بخواهد به تدریج درهمه امور عراق دخالت کند و سلطه خود را بر شئون مختلف این کشور گسترش دهد، مهمترین مانع در راه پیشرفت و سعادت ملت عراق خواهد بود.

در این دیدار که آقای داوودی معاون اول رئیس جمهور نیز حضورداشت ، آقای نوری المالکی نخست وزیرعراق ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدارمجدد با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و همچنین قدردانی از حمایت های بی دریغ ایران در شرایط گوناگون از ملت عراق تأکید کرد: عراق خواستار بهترین روابط و همکاریها با جمهوری اسلامی ایران است.

وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این کشور و تلاشهای دولت عراق برای فائق آمدن بر مشکلات به ویژه ناامنی ها، گفت: با وجود آنکه برخی مشکلات ازجمله کشتارهای روزمره درعراق تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است هنوز مشکلات دیگری باقی است، ولی دولت و مجلس عراق مصمم به بازگرداندن عزت و استقلال مردم عراق هستند.

نخست وزیرعراق خاطرنشان کرد: مسئولان عراقی ازاقوام و مذاهب مختلف درخصوص لزوم حرکت درمسیر سعادت و پیشرفت مردم عراق و بازگرداندن عزت و استقلال آنان، به تفاهم و زبان مشترک رسیده اند.