به گزارش خبرگزاری مهر، سری چهارم این مجموعه در 24 قسمت از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. این مجموعه سال 2002 به کارگردانی رافائله مرتس بر مبنای فیلمنامه ای از کلودیو کربوچی و ماریو فالکن ساخته شده است.

در سریال "افسران پلیس" بازیگرانی چون مانوئل، آرکوی، اتورو باسی، پینو گاروسو، لورنزو کرسپی، مارتینا کولومباری، پائولو وایلاجیو و آندره ا رون کاتو ایفای نقش کرده اند. این مجموعه روزهای شنبه ساعت 21 از شبکه دو روی آنتن می رود. موضوع سریال "افسران پلیس" درباره چند افسر پلیس است که پیگیر حوادث و رویدادهای شهرشان هستند.