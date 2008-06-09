شهروندان استان تهران مراقب خرید چای تقلبی باشند

سرهنگ احمد میری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: فردی با خرید چای ارزان قیمت و کیفیت پایین از بازارهای شهرستان های کشور و انبار کردن این چای ها در کارگاهی در اسلامشهر وافزودن اسانس های رنگی، غیربهداشتی و عطر میوه ای به آنها، چای ها قلابی را در توسط چند کارگر افغانی در بسته های یکی از چای های مطلوب و پر طرفدار بسته بندی می کرد و با قیمت بالا و چندین برابر قیمت خری به بازار عرضه می کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تماس های شهروندی به فوریت های پلیس مبنی بر رفت و آمدهای مشکوک وسائل نقلیه به داخل انباری در خیابان ولیعصر اسلامشهر، انبار مورد نظر به مدت چند روز تحت کنترل قرار گرفت و مشخص شد که انبار مورد نظر مرکز تهیه و تولید چای خارجی و تقلبی است.

این مسئول افزود: با ورود ماموران به داخل انبار هشت کارگر در حال بسته بندی چای ها بودن که به همراه مالک اصلی این طرح دستگیر شدند.

میری یادآور شد: در بازرسی از انبار وسایل و آلات بسته بندی چای، حدود چهار تن چای در بسته بندی های 10 کیلویی، 300 هزار کارتن خالی با مارک یکی از انواع چایی های مرغوب، هفت هزار و 500 کارتن چای 500 گرمی توقیف شد.

این مسئول از شهروندان خواست تنها از مراکز توزیع مجاز غذایی خرید کنند تا دچار عوارض بعدی استفاده از این محصولات نشوند.