عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان زبان، فرزام متولد سال 1302 (کرمان) و دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان‌ و استاد متون نظم و نثر دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر بود که از سال 1369 به عضویت پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد.

برخی از آثار وی عبارت‌اند از: مسافرت‌های شاه ‌نعمت‌الله ولی و ارزش آن از جهات تربیتی و اجتماعی و سیاسی‌ / 1347، شاه‌ولی و دعوی مهدویت / 1348، اصول اخلاقی اسلامی‌ / 1349، روابط معنوی شاه‌نعمت‌اللّه ولی با سلاطین ایران و هند / 1351، تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه‌نعمت‌اللّه ولی‌ / 1374 و نکته‌ها و نقدها / 1380.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز سه شنبه 21 خرداد ساعت 8:30 از روبروی ساختمان فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام خواهد شد.