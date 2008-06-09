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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درگذشت

دکتر حمید فرزام عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و استاد دانشگاه، شامگاه 19 خرداد به دیدار حق شتافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان زبان، فرزام متولد سال 1302 (کرمان) و دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان‌ و استاد متون نظم و نثر دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر بود که از سال 1369 به عضویت پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. 

برخی از آثار وی عبارت‌اند از: مسافرت‌های شاه ‌نعمت‌الله ولی و ارزش آن از جهات تربیتی و اجتماعی و سیاسی‌ / 1347، شاه‌ولی و دعوی مهدویت / 1348، اصول اخلاقی اسلامی‌ / 1349، روابط معنوی شاه‌نعمت‌اللّه ولی با سلاطین ایران و هند / 1351، تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه‌نعمت‌اللّه ولی‌ / 1374 و نکته‌ها و نقدها / 1380.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز سه شنبه 21 خرداد ساعت 8:30 از روبروی ساختمان فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام خواهد شد.

کد مطلب 696418

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