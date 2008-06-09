به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام گیل آبادی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو گفت: این جشنواره با هدف ترویج اصیل ترین نوع هنری که برگرفته از مفاهیم کلام الهی است، برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در هنر قرآنی می‌توان زوایای پنهان مانده انسان را جستجو کرد و انعکاس کلمه الهی را شنید درباره چرایی برگزاری این جشنواره گفت: تقویت و حمایت از جریان ادبیات نمایشی ایران، فراهم ساختن زمینه‌های نوین پژوهشی و فرهنگی برای گسترش ارزش‌های پایدار قرآن با رویکرد معاصر، شناسایی و جذب نمایشنامه نویسان متبحر برای رادیو و از همه مهم تر بازشناسی آموزه‌های جهان افروز قران کریم مهمترین اهداف ما در برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی کلمه است.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو همچنین تصریح کرد: نمایشنامه نویسان علاقمند به شرکت در این جشنواره می‌توانند با بهره گیری از مفاهیم سوره‌ها و آیات قرآن کریم، جان مایه‌های کلام الهی در زندگی معاصر و تبلور اندیشه‌های قرآنی در ادب ایرانی درونمایه نمایشنامه‌های خود را تعیین کنند.

آثار برگزیده این جشنواره ضمن دریافت نشان ویژه مرکز هنرهای نمایشی رادیو و جوایز ویژه منتشر نیز خواهند شد. بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره، نمایشنامه‌های ارسالی باید برای اجرای حداکثر 40 دقیقه نوشته شده باشند و تا 10 مهر ماه سال جاری به این مرکز ارسال شوند. برگزیدگان روز 16 آبان در مراسمی معرفی خواهند شد.

علاقمندان برای شرکت در این مسابقه قرآنی و هنری می توانند آثار خود را به میدان پانزده خرداد، ساختمان رادیو ، دبیرخانه جشنواره کلمه یا نشانی الکترونیکی www.namayesh@irib.ir ارسال کنند.