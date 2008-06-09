12 هزار تلفن ثابت در لرستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدجعفر چنگایی ظهر امروز در بازدید خبرنگاران از پروژه های مخابراتی مصوب سفر هیئت دولت به لرستان اظهار داشت: این تعداد تلفن ثابت با اعتباری بالغ بر 36 هزار میلیون ریال واگذار شده است.

وی تصریح کرد: افزایش تعداد مراکز واگذاری تلفن ثابت به روز از دو مرکز به 6 مرکز در شهرهای استان با اعتباری بالغ بر 15 هزار و 136 میلیون ریال از دیگر مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان بوده که اجرایی شده است.

چنگایی با اشاره به برقراری ارتباط مخابراتی در 40 روستای استان، عنوان کرد: برقراری ارتباط مخابراتی این 40 روستا با اعتباری بالغ بر یک هزار و 204 میلیون ریال صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان همچنین از راه اندازی شبکه تلفن سیار روستایی با 20 آنتن تلفن سیار و پوشش کامل شبکه تلفن سیار در جاده های اصلی استان با صرف اعتباری بالغ بر هزار و 940 میلیون ریال خبر داد.

چنگایی بیان داشت: همچنین نصب 11 آنتن تلفن سیار با اعتباری بالغ بر هزار و 77 میلیون ریال از محل اعتبارات مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان نصب و راه اندازی 20 پورت دیتا در سطح نه شهرستان استان، بهره برداری از 25 سایت روستایی و تکمیل اتصال سایر شهرستانهای استان به شبکه فیبرنوری را از دیگر مصوبات و توافقات سفر اول رئیس جمهور به لرستان عنوان کرد که تاکنون اجرایی شده اند.