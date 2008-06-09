نگاهی نوین به ظرفیت تعاونیهای روستای و کشاورزی فارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد تقی مقامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: شرکتهای تعاونی روستایی ابزاری شایسته در حوزه کلان اقتصاد، سیاست و اقتدار ملی هستند و وظیفه سازمان تعاون روستایی در رکن دولتی خود به عنوان بازوی قدرتمند دولت حمایت و نظارت بر این تشکلها است.

وی از نهادینه کردن فرهنگ جهادی و تعاون، جوانگرایی ، تخصص گرایی مدیران جدید به عنوان رکنی از منابع انسانی، در اختیار داشتن بازار سرمایه، فضای فیزیکی، پشتیبانی قانونی و مردمی بودن به عنوان شروط تحقق اهداف تعاونی های روستایی یاد کرد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان فارس همچنین با اشاره به مدیریت واحد روستاها گفت: در شهرها با محوریت شهرداری ها به عنوان زیر مجموعه وزارت کشور، مدیریت واحد شهری وجود دارد اما در روستاها این خلا مشاهده می شود و هم اکنون بیش از هر زمانی به مدیریت واحد روستاها احساس نیاز می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این زمینه جهاد کشاورزی می تواند محور هماهنگی شده و با کمک و یاری جهادگران جهاد کشاورزی و جهاد گران حاضر در تعاون روستایی سیاستهای خود را عملی کند .

مقامی در این راستا قرار نگرفتن تعاونی های روستایی در جایگاه اصلی خود و عدم ایفا نقش محوری را از علل عمده نابسامانی چرخه تولید در این حوزه دانست و افزود: هم اکنون چرخه تولید، توزیع و مصرف ، گسیخته و قطعه قطعه شده و شاهرگ آنها همچون نبض حیاتی در اختیار افرادی خاص است و این واسطه ها هر کدام برای خود شرایطی درست کرده که هم از گران شدن محصولات و هم از ارزان شدن آنها منتفع می شوند و در این وضعیت نصیب کشاورز زحمت کش و مصرف کننده چیزی جز سردرگمی و ضرر نیست.

وی گفت: ایجاد فروشگاه های تعاونی مصرف در شهرها و روستاها به عنوان شبکه فروشگاهی عرضه مستقیم تولیدات کشاورزی یکی از تحولات بوده که به واسطه آن به مرور آرزوی دیرینه از تولید به مصرف محصولات کشاورزی تحقق می یابد و هم اکنون به طور جدی در پی توانمد سازی تعاونی ها و به دست گرفتن همه امور تولید، فرآوری، بازار، نظام توزیع و قیمت گذاری هستیم.

مدیر تعاون روستایی فارس ادامه داد: در شرایط به هم ریختگی نظام تولید، تولید کننده محکوم به تولید و مصرف کننده هم محکوم به مصرف است و اگر این مجموعه ها همچون چرخ دنده های یک کارخانه با هم هماهنگ بوده و کار کنند سود مناسب نیز حاصل آنها می شود اما وقتی گلوگاه های اصلی در اختیار واسطه های سرمایه دار و کارخانه دار باشد تولید کننده و مصرف کننده دچار مشکلات زیادی می شوند.

مقامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی نیز گفت: با مشارکت تشکل های سراسری تعاونی های روستایی و کشاورزی، طرح جامع خرید و فروش محصولات و فرآورده های کشاورزی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح کشاورزان با مشکلات کمتری روبرو بوده و محصولات بی واسطه به دست مصرف کننده می رسد ضمن اینکه در سال قبل استان فارس 96 هزار تن خرید توافقی داشته و در برنامه امسال برنامه ریزی بیش از 120 هزار تن شده است.

مدیر تعاون روستایی فارس با بیان اینکه براساس این طرح افزون بر محصولات کشاورزی، فرآورده های این محصولات نیز زیر پوشش طرح قرار می گیرند افزود: یکی از ویژگی های مهم این طرح محوریت تشکلهای تعاونی روستایی در سیاستگذاری و اجرای طرح بوده که تاثیرات مناسبی را در این بخش برجای خواهد گذاشت.

مقامی تصریح کرد: در این طرح تخم مرغ و گوشت قرمز از جمله محصولاتی است که به مرور در سال جاری زیر پوشش خرید توافقی قرار می گیرند و هم اکنون جو، ذرت، دانه های روغنی و گندم به عنوان محصولات حوزه خریداری توافقی به شمار می آیند.