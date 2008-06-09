زباله در آینده ای نه چندان دور ارزش اقتصادی پیدا خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف امروز در حاشیه افتتاحیه و بهره برداری از ناوگان جدید مکانیزه خدمات شهری در جمع خبرنگاران بابیان اینکه مشکلات جمع آوری و بازیافت زباله در گذشته به خوبی مشخص بود ، به مرور معضلات گذشته پرداخت وگفت : قبل از اجرای طرح جمع آوری مکانیزه زباله در دو سال گذشته زباله ها در حاشیه خیابان ریخته می شد ، نوع ریختگی ، نوع جمع آوری ، حمل ، مخازنی که وجود نداشت و دپو کردن زباله ها در بعضی از مناطق که سبب آلودگی محل می شد و بعد حمل ونقل غیر استاندارد آن به کهریزک برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده بود .

وی ادامه داد : ما در این دوسال با مکانیزه کردن این سیستم سعی کردیم هم زباله خوب جمع شود و هم خوب تفکیک شود همچنین کارگران این بخش نیز از سلامت و بهداشت لازم بر خوردار شوند و در مجموع ما در دو سال گذشته دراوج این کار هستیم .

قالیباف با اشاره به اینکه مهمترین ثمره مکانیزه شدن ناوگان خدمات شهری به وجود آمدن پیمان کارانی هستند که پیش از این وجود نداشتند گفت : در آینده ای نه چندان دور زباله ارزش اقتصادی و پولی خود را پیدا خواهد کرد و شهرداری برای جمع آوری آن با مشکلی روبرو نخواهد شد.

شهردار تهران با تاکید براینکه اجرایی کردن اصل 44 به طور کامل یکی از برنامه های اصلی شهرداری است ، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در تلاش هستیم به طور کامل این اصل را در شهرداری عملی کنیم و در بخش خدمات شهری تمامی حمل ونقل و بازیافت به بخش خصوصی واگذارشده است.

وی با اشاره به اعتراضات برخی از اهالی شهرک والفجر در مورد احداث مکانی برای فروش پرندگان ، گفت : قرار است در این منطقه باغ پرندگان احداث شود نه مکانی برای خرید و فروش پرندگان و اگرمردم نخواهند ما این باغ را به مکان دیگری منتقل خواهیم کرد.

قالیباف ادامه داد : ما قصد نداریم که مکان غیر استاندار و غیر بهداشتی که مشابه اش از خیابان مولوی جمع آوری شده را به این مکان منتقل کنیم .

شهردار تهران با اشاره به احداث قبرستان در شرق تهران ، گفت : برای احداث قبرستان شرق تهران با سپاه مشکلی نداریم همچنین قبرستان شرق با منطقه تلو فاصله بسیاری دارد .

وی با تاکید بر اینکه تمام اقدامات برای این منطقه استاندارد و با محیط زیست و نهادهای مربوطه هماهنگ خواهد شد ،گفت : این گورستان با توجه به امکاناتی که خواهد داشت بزرگترین پارک تهران خواهد شد.

قالیباف در مورد تعریض خیابان دماوند ، گفت : تا پایان سال 87 در خیابان دماوند به طور کامل عقب نشینی ها انجام خواهد شد و هیچ دندانه ای در این منطقه نخواهید دید و آب های سطحی هم به طور کامل ساماندهی شده است و در تونل سبلان و امام حسین و دماوند آب گرفتگی نخواهیم داشت.