بهسازی و نوسازی بافت شهری باید به یک نهضت تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب ایزدی بعد از ظهر امروز در همایش یکروزه بهسازی و نوسازی بافت شهری افزود: پس از پنج سال تحقیق و بررسی در مجلس و دولت پیرامون این طرح، نتیجه این شد که بدون همکاری مردم نوسازی شهری امکان پذیر نیست.

وی وظیفه دولت و شهرداری را مهیا نمودن شرایط جهت ورود مردم به این عرصه و حمایت از آنها دانست و اظهار داشت: رویکرد جدید دولت بستر سازی اجرایی پروژه های مردمی است و در این رویکرد وظیفه شهرداریها ارائه طرح و بستر سازی از طریق تشویق و واگذاری تسهیلات بوده بنابراین دولت و شهرداری فقط وظیفه نظارتی دارند.

ایزدی نوسازی و بهسازی را مختص شهرهای کلان و بزرگ ندانست و تصریح کرد: تا کنون کمیته راهبردی بسترسازی شهری مشهد در 35 محله مشهد و 59 کمیته در 9 شهر استان تشکیل شده است و مراحل بعدی تهیه جدول اطلاعات وضع موجود و وضع مطلوب محلات، تهیه جدول تفکیک منابع و فلوچارت که از اهم وظایف کمیته است در مرحله اجراست.

وی ملاک انتخاب محلات را اولویت رسیدگی دانست و افزود: فرسودگی بافت، زمینه مشارکت مالکین و ساکنین، همجواری یا نزدیکی با شریان های اصلی،‌ داشتن حداقل مشکل مالکیتی، پتانسیل اقتصادی برای سرمایه گذاران، وجود طرح مصوب، موقعیتهای متفاوت شهری و معضلات امنیتی و اجتماعی مواردی است که در اولویت بندی محلات لحاظ می شود.

ایزدی بحثهای مطالعات اجتماعی، نهاد سازی،‌ مذاکره با مردم، اعمال نظارت، توافق با دستگاه ها و نهادهای ذیربط، توافق با نهادهای حمایتی غیر دولتی، توافق با بانکها و موسسات اعتباری و تهیه طرح تفصیلی و مطالعات اقتصادی را نیز از وظایف کمیته راهبردی بر شمرد.

مدیر شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق از تشکیل شرکت های کارگزاری خبر داد و خاطر نشان کرد: این شرکتها به نیابت از شرکت مسکن سازان شرق در حوزه بهسازی و نوسازی شهری وارد شده و از تسهیلات قانونی بهره برداری حرفه ای می کنند و تحت نظارت شرکت مسکن سازمن بوده طبق قوانین شرکت عمل کرده و هزینه ها را از خود پروژه تامین خواهند کرد.