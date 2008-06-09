  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی منصوب شد

نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی منصوب شد

آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور حکمی حسن سلیمانی را به سمت نمایندگی رئیس قوه قضائیه در امور هماهنگی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغ آیت الله هاشمی شاهرودی به نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی آمده است: نظر به اهمیت و لزوم تعامل هر چه بیشتر با مجلس شورای اسلامی، به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان نماینده خویش در امر هماهنگی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منصوب می کنم. امید است با اتکال به خداوند متعال و اعمال تدابیر لازم و هماهنگی با وزیر محترم دادگستری در توسعه و تعمیق تعامل مثبت و سازنده با منتخبین محترم مردم و کمیسیون های تخصصی در مجلس شورای اسلامی و انتقال نقطه نظرات متقابل زمینه تسریع در فرآیند تصویب لوایح قضایی را فراهم آورید.

حسن سلیمانی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود.

کد مطلب 696437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها