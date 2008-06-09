نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغ آیت الله هاشمی شاهرودی به نماینده قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی آمده است: نظر به اهمیت و لزوم تعامل هر چه بیشتر با مجلس شورای اسلامی، به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان نماینده خویش در امر هماهنگی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی منصوب می کنم. امید است با اتکال به خداوند متعال و اعمال تدابیر لازم و هماهنگی با وزیر محترم دادگستری در توسعه و تعمیق تعامل مثبت و سازنده با منتخبین محترم مردم و کمیسیون های تخصصی در مجلس شورای اسلامی و انتقال نقطه نظرات متقابل زمینه تسریع در فرآیند تصویب لوایح قضایی را فراهم آورید.

حسن سلیمانی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود.