برخورد تا حد اخراج با رانندگانی که از تاکسیمتر استفاده نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین تیموری کرمانی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای کیفی سازی ناوگان تاکسیرانی در سال جاری تجهیز تاکسی ها به بی سیم و GPS از مهمترین طرح های در دستور کار محسوب می شود.

وی همچنین در مورد وضعیت استفاده از تاکسیمتر در تاکسی ها گفت: تاکسیمتر تمام تاکسی ها که از مدت ها پیش نصب شده بود، تنظیم شده و رانندگان موظف هستند براساس تاکسیمتر کرایه دریافت کنند و در صورتیکه راننده گانی مرتکب تخلف شوند هیات انضباطی تا حد اخراج با آن ها برخورد خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی رانندگان موضوع را به سازمان تاکسیرانی اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد شود.

تیموری کرمانی افزود: در صورتیکه ماموران راهنمایی و رانندگی هم با راننده هایی که از تاکسیمتر استفاده نمی کنند برخورد داشته باشند آن ها را جریمه و خودرویشان را متوقف خواهند کرد.