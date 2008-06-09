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۲۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

هاشم بیک زاده به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست

هاشم بیک زاده به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست

هاشم بیک زاده هافبک ملی پوش تیم مقاومت سپاسی شیراز با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم بیک زاده بازیکن تیم فوتبال مقاومت شهید سپاسی شیراز ظهر امروز با حضور در دفتر حبیب کاشانی و توافق با وی به تیم سرخپوش پایتخت پیوست. بیک زاده اولین سهمیه از بازیکنان لیگ برتری است که امروز رسماً به تیم فوتبال پرسپولیس ملحق شد.
 

کد مطلب 696441

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