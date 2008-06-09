هاشم بیک زاده به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم بیک زاده بازیکن تیم فوتبال مقاومت شهید سپاسی شیراز ظهر امروز با حضور در دفتر حبیب کاشانی و توافق با وی به تیم سرخپوش پایتخت پیوست. بیک زاده اولین سهمیه از بازیکنان لیگ برتری است که امروز رسماً به تیم فوتبال پرسپولیس ملحق شد.



